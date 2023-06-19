Тренер Ингульца: Поворознюк хочет оставить тот бюджет, который был у нас в УПЛ

Главный тренер "Ингульца" Владислав Лупашко рассказал о планах клуба в подготовке к сезону-2023/24, который команда начнет в Первой лиге.

- Чего ожидаете от сезона в Первой лиге?

- Все будет зависеть от кадрового потенциала команды. Времени для качественной работы на трансферном рынке осталось мало. Уверен, что с подготовкой никаких проблем не будет. У нас будет амбициозный тренерский штаб, который готов работать и прогрессировать. И со временем мы назовем всех помощников. Точно одно: в "Ингульце" будут только те, кто стремится развиваться. Но все должны понимать, что просто точно не будет.

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- Вы уже определили игроков, которые точно не останутся в команде?

- Пока не знаю сможем ли сохранить даже половину команды, которая играла в УПЛ. Сейчас продолжаются переговоры. Свое видение озвучил президенту. Если футболист не хочет оставаться, то нет смысла его держать. Рассматриваем предложения от других клубов по нашим игрокам. Футболисты получили несколько дней на размышления, а потом будем принимать решение.

Сейчас занимаемся бытовыми моментами, формированием тренерского штаба, административного состава команды. Наш многолетний видеооператор господин Анатолий сейчас ушел защищать страну. Не будет работать наш фотограф. Через несколько дней еду в Киев на учебу, поэтому надо успевать все. Поэтапно решаем все проблемы. Главное, что есть желание работать. План подготовки должен обсудить с помощниками.

По финансированию, то президент хочет оставить тот бюджет, который был у нас в УПЛ. Футболисты должны в каждом матче выкладываться на все 100%. Такие требования нашего президента, - рассказал Лупашко.

Напомним, "Ингулец" проиграл переходные матчи против ЛНЗ (1:1, 1:2) и вылетел в Первую лигу.