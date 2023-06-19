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Капитан Ингульца может перейти в ЛНЗ

Первая лига
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Максим Ковалев может перебраться в Черкассы

Капитан Ингульца может перейти в ЛНЗ

Фото - Денис Руденко, Footboom

Новина українською

Черкасский "ЛНЗ", который по итогам сезона вышел в УПЛ, интересуется защитником и капитаном "Ингульца" Максимом Ковалевым.

34-летний Ковалев, выступает за "Ингулец" с 2018 года, и этим летом, по неофициальным данным, должен стать свободным агентом.

В сезоне-2022/2023 центральный защитник провел за петровцев 24 матча, в которых забил три гола.

Также отметим, что черкасский клуб недавно объявил о подписании капитана "Металлиста" Максима Прядуна.

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В статье: Максим Ковалев Ингулец (Петрово) ЛНЗ (Черкассы)
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Источник:
Sport Arena

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