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Капитан Ингульца может перейти в ЛНЗ
Максим Ковалев может перебраться в Черкассы
Фото - Денис Руденко, Footboom
Черкасский "
34-летний Ковалев, выступает за "Ингулец" с 2018 года, и этим летом, по неофициальным данным, должен стать свободным агентом.
В сезоне-2022/2023 центральный защитник провел за петровцев 24 матча, в которых забил три гола.
Также отметим, что черкасский клуб недавно объявил о
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Источник:Sport Arena
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