Капитан Ингульца может перейти в ЛНЗ

Черкасский " ЛНЗ ", который по итогам сезона вышел в УПЛ, интересуется защитником и капитаном "Ингульца" Максимом Ковалевым.

34-летний Ковалев, выступает за "Ингулец" с 2018 года, и этим летом, по неофициальным данным, должен стать свободным агентом.

В сезоне-2022/2023 центральный защитник провел за петровцев 24 матча, в которых забил три гола.