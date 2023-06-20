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Маркевич устроил кадровую чистку: Карпаты расстались с 15 игроками
Кто покинул команду?
Фото: УАФ / Автор - Павел Кубанов
"Карпаты" прекратили сотрудничество с 15 футболистами.
Львовский клуб не продлил арендные соглашения с Сергеем Горбуновым (2 матча), Иваном Бобко (6 матчей, 2 гола), Алексеем Хобленко (7 матчей, 1 гол), Даниилом Кнышем (5 матчей) и Юрием Тлумаком (9 матчей, 1 гол). Все игроки вернулись в клубы, с которыми у них действуют контракты.
Кроме того, в связи с изменением игровой схемы новый тренерский штаб во главе с Мироном Маркевичем в дальнейшем также не будет рассчитывать на ряд футболистов.
Команду покинули еще десять игроков: Игорь Дуць, Владислав Приймак, Ростислав Тарануха, Роман Лёпка, Валерий Болденков, Дмитрий Махнев, Олег Лень, Александр Климец и братья Иван и Николай Когуты.
Напомним, что по итогам кампании-2022/23 "Карпаты" не смогли пробиться в элитный дивизион.
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