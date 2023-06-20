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Маркевич устроил кадровую чистку: Карпаты расстались с 15 игроками

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Кто покинул команду?

Маркевич устроил кадровую чистку: Карпаты расстались с 15 игроками

Фото: УАФ / Автор - Павел Кубанов

Новина українською

"Карпаты" прекратили сотрудничество с 15 футболистами.

Львовский клуб не продлил арендные соглашения с Сергеем Горбуновым (2 матча), Иваном Бобко (6 матчей, 2 гола), Алексеем Хобленко (7 матчей, 1 гол), Даниилом Кнышем (5 матчей) и Юрием Тлумаком (9 матчей, 1 гол). Все игроки вернулись в клубы, с которыми у них действуют контракты.

Кроме того, в связи с изменением игровой схемы новый тренерский штаб во главе с Мироном Маркевичем в дальнейшем также не будет рассчитывать на ряд футболистов.

Команду покинули еще десять игроков: Игорь Дуць, Владислав Приймак, Ростислав Тарануха, Роман Лёпка, Валерий Болденков, Дмитрий Махнев, Олег Лень, Александр Климец и братья Иван и Николай Когуты.

Напомним, что по итогам кампании-2022/23 "Карпаты" не смогли пробиться в элитный дивизион.

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В статье: Иван Бобко Алексей Хобленко Валерий Болденков Роман Лёпка Игорь Дуць Дмитрий Махнев Сергей Горбунов Юрий Тлумак Ростислав Тарануха Николай Когут Иван Когут Владислав Приймак Даниил Кныш Карпаты (Львов) Олег Лень
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Источник:
fckarpaty.org.ua

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