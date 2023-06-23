Голкипер Металлиста ведет переговоры с ЛНЗ

Голкипер Орест Костик, который в прошлом сезона выступал за "Металлист", может оказаться в черкасском " ЛНЗ ".

Как сообщает Спортивка, черкасский клуб считает кипера хорошим усилием перед своим дебютным сезоном в УПЛ. Стороны сейчас ведут переговоры по контракту.

Предполагалось, что Костик прекратит сотрудничество с "Металлистом", который в Первой лиге будет делать ставку на молодежь, то есть, станет свободным агентом.

Напеним, что несколько дней назад "ЛНЗ" оформил трансфер другого игрока Металлиста – Максима Прядуна.