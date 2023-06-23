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СМИ: Тлумак получил должность исполнительного директора Карпат
Сменил спортивный костюм на классический
Фото: facebook.com/karty.lviv
Андрей Тлумак, который до недавнего времени был главным тренером "
По информации Sport.ua, Тлумак станет исполнительным директором клуба.
Он будет отвечать за развитие клубной инфраструктуры, в том числе за учебно-тренировочную базу в Бартатове, которую планируют ввести в эксплуатацию 15 июля. Именно на этой базе "Карпаты" будут готовиться к новому сезону после сбора в Ужгороде.
Напомним, что генеральным директором "Карпат" является Степан Юрчишин, техническим директором – Тарас Гордиенко, спортивным директором – Артур Довгошия.
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