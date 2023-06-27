  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. Первая лига
  4. Сергийчук покинул Буковину: стало известно, где продолжит карьеру форвард
В тренде
Первая лига
Первая лига

Первая лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Сергийчук покинул Буковину: стало известно, где продолжит карьеру форвард

Первая лига
(3 голосов)

Опытный игрок останется в Первой лиге

Сергийчук покинул Буковину: стало известно, где продолжит карьеру форвард

Фото: bukfc.com

Новина українською

Опытный нападающий Михаил Сергийчук покинул "Буковину", сообщает официальный сайт клуба.

Соглашение с 31-летним форвардом было расторгнуто по согласию сторон. Это означает, что футболист получил статус свободного агента.

Сергийчук присоединился к "Буковине" в феврале 2023 года. За это время Михаил провел в составе "желто-черных" восемь поединков, в которых записал в свой актив четыре гола и две результативные передачи.

Ранее он выступал за черкасский "Славутич", полтавскую "Ворсклу", "Десну", "Олимпик", латвийский "Вентспилс" и ровенский "Верес".

По последним данным Sport.ua, Сергийчук станет игроком перволиговой "Нивы" Бузовой.

Читайте такжеКиевский Локомотив, состоящий из работников Укрзалізниці, официально заявился на Вторую лигу
По теме
yellow-arrow
Защитник Вереса может стать полноценным игроком Буковины
yellow-arrow
Ингулец может подписать бывшего футболиста Металлиста 1925
yellow-arrow
Ингулец начал подготовку к новому сезону Первой лиги
Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Буковина (Черновцы) Михаил Сергийчук Нива (Бузовая)
Оцените этот материал:
(3 голосов)
Поделиться с друзьями:
Источник:
bukfc

Популярное сейчас

Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
4500 грн
На сайт
2
1500 грн
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде