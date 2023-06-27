Сергийчук покинул Буковину: стало известно, где продолжит карьеру форвард

Опытный нападающий Михаил Сергийчук покинул "Буковину", сообщает официальный сайт клуба.

Соглашение с 31-летним форвардом было расторгнуто по согласию сторон. Это означает, что футболист получил статус свободного агента.

Сергийчук присоединился к "Буковине" в феврале 2023 года. За это время Михаил провел в составе "желто-черных" восемь поединков, в которых записал в свой актив четыре гола и две результативные передачи.

Ранее он выступал за черкасский "Славутич", полтавскую "Ворсклу", "Десну", "Олимпик", латвийский "Вентспилс" и ровенский "Верес".

По последним данным Sport.ua, Сергийчук станет игроком перволиговой "Нивы" Бузовой.