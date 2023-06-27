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Сергийчук покинул Буковину: стало известно, где продолжит карьеру форвард
Опытный игрок останется в Первой лиге
Фото: bukfc.com
Опытный нападающий Михаил Сергийчук покинул "Буковину", сообщает официальный сайт клуба.
Соглашение с 31-летним форвардом было расторгнуто по согласию сторон. Это означает, что футболист получил статус свободного агента.
Сергийчук присоединился к "Буковине" в феврале 2023 года. За это время Михаил провел в составе "желто-черных" восемь поединков, в которых записал в свой актив четыре гола и две результативные передачи.
Ранее он выступал за черкасский "Славутич", полтавскую "Ворсклу", "Десну", "Олимпик", латвийский "Вентспилс" и ровенский "Верес".
По последним данным Sport.ua, Сергийчук станет игроком перволиговой "Нивы" Бузовой.
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