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Защитник Вереса может стать полноценным игроком Буковины
Артем Данилюк может продолжить выступления за перволиговый клуб
Фото: facebook.com/FSCBC
Защитник "Вереса" Артем Данилюк может стать полноценным игроком "Буковины", сообщает Sport Arena.
В сезоне-2022/23 футболист играл за черновицкий клуб на правах аренды, но теперь стороны близки к заключению полноценного контракта.
На счету 21-летнего защитника одна результативная передача в 10 матчах за "Буковину". Он пропустил часть сезона из-за травмы.
Напомним, что "Буковина" заняла третье место в группе выбывания Первой лиги. "Верес" благодаря победе над запорожским "Металлургом" в стыковых матчах сохранил место в УПЛ на сезон 2023/24.
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