Защитник Вереса может стать полноценным игроком Буковины

Защитник "Вереса" Артем Данилюк может стать полноценным игроком "Буковины", сообщает Sport Arena.

В сезоне-2022/23 футболист играл за черновицкий клуб на правах аренды, но теперь стороны близки к заключению полноценного контракта.

На счету 21-летнего защитника одна результативная передача в 10 матчах за "Буковину". Он пропустил часть сезона из-за травмы.

Напомним, что "Буковина" заняла третье место в группе выбывания Первой лиги. "Верес" благодаря победе над запорожским "Металлургом" в стыковых матчах сохранил место в УПЛ на сезон 2023/24.