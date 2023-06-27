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Защитник Вереса может стать полноценным игроком Буковины

Первая лига
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Артем Данилюк может продолжить выступления за перволиговый клуб

Защитник Вереса может стать полноценным игроком Буковины

Фото: facebook.com/FSCBC

Новина українською

Защитник "Вереса" Артем Данилюк может стать полноценным игроком "Буковины", сообщает Sport Arena.

В сезоне-2022/23 футболист играл за черновицкий клуб на правах аренды, но теперь стороны близки к заключению полноценного контракта.

На счету 21-летнего защитника одна результативная передача в 10 матчах за "Буковину". Он пропустил часть сезона из-за травмы.

Напомним, что "Буковина" заняла третье место в группе выбывания Первой лиги. "Верес" благодаря победе над запорожским "Металлургом" в стыковых матчах сохранил место в УПЛ на сезон 2023/24.

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В статье: Буковина (Черновцы) Верес (Ровно) Артем Данилюк
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Источник:
Sport Arena

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