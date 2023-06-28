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Ингулец объявил о подписании трех новичков
Петровский клуб формирует состав на следующий сезон Первой лиги
Фото: ФК Інгулець
"Ингулец" объявил о подписании сразу трех игроков. Летними новичками команды стали защитники Михаил Шершень и Станислав-Нури Малыш, а также полузащитник Александр Пятов.
28-летний Шершень в прошлом сезоне выступал за "Металлист 1925". На его счету 13 матчей в УПЛ и один забитый гол.
26-летний Пятов провел кампанию-2022/23 в польской "Олимпии" Замбрув - 29 поединков, без результативных действий.
28-летний Малыш минувший сезон отыграл в ФК "Скорук". В его активе 3 гола в 21 матче в Первой лиге.
Напомним, "Ингулец" уступил ЛНЗ в плей-офф за место в элитном дивизионе и в новом сезоне сыграет в группе Б Первой лиги.
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