Ингулец объявил о подписании трех новичков

"Ингулец" объявил о подписании сразу трех игроков. Летними новичками команды стали защитники Михаил Шершень и Станислав-Нури Малыш, а также полузащитник Александр Пятов.

28-летний Шершень в прошлом сезоне выступал за "Металлист 1925". На его счету 13 матчей в УПЛ и один забитый гол.

26-летний Пятов провел кампанию-2022/23 в польской "Олимпии" Замбрув - 29 поединков, без результативных действий.

28-летний Малыш минувший сезон отыграл в ФК "Скорук". В его активе 3 гола в 21 матче в Первой лиге.

Напомним, "Ингулец" уступил ЛНЗ в плей-офф за место в элитном дивизионе и в новом сезоне сыграет в группе Б Первой лиги.

Фото: ФК Інгулець