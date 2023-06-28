Металлист определился с соперниками в межсезонье

В ходе предсезонной подготовки "Металлист" проведет по меньшей мере шесть контрольных поединков. Расписание спаррингов "желто-синих" выглядит следующим образом:

1 июля - ФК "Хуст" (Хуст)

2 июля - "Минай" (Ужгород)

9 июля - "Днепр-1" (Днепр)

11 июля - "Карпаты" (Львов)

16 июля - "Севлюш" (Виноградов)

21 июля - "Минай" (Ужгород)

Отмечается, что даты проведения матчей и спарринг-партнеры могут меняться.

Напомним, "Металлист" по итогам сезона 2022/23 не смог удержаться в УПЛ. Команда закончила на 15-м месте с 22-а баллами. Следующий сезон харьковчане начнут в Первой лиге.