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Металлист определился с соперниками в межсезонье
Харьковчане запланировали шесть спаррингов
Фото: ФК Металіст
В ходе предсезонной подготовки "Металлист" проведет по меньшей мере шесть контрольных поединков. Расписание спаррингов "желто-синих" выглядит следующим образом:
1 июля - ФК "Хуст" (Хуст)
2 июля - "Минай" (Ужгород)
9 июля - "Днепр-1" (Днепр)
11 июля - "Карпаты" (Львов)
16 июля - "Севлюш" (Виноградов)
21 июля - "Минай" (Ужгород)
Отмечается, что даты проведения матчей и спарринг-партнеры могут меняться.
Напомним, "Металлист" по итогам сезона 2022/23 не смог удержаться в УПЛ. Команда закончила на 15-м месте с 22-а баллами. Следующий сезон харьковчане начнут в Первой лиге.
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