  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. Первая лига
  4. Металлист определился с соперниками в межсезонье
В тренде
Первая лига
Первая лига

Первая лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Металлист определился с соперниками в межсезонье

Первая лига
(1 голосов)

Харьковчане запланировали шесть спаррингов

Металлист определился с соперниками в межсезонье

Фото: ФК Металіст

Новина українською

В ходе предсезонной подготовки "Металлист" проведет по меньшей мере шесть контрольных поединков. Расписание спаррингов "желто-синих" выглядит следующим образом:

1 июля - ФК "Хуст" (Хуст)

2 июля - "Минай" (Ужгород)

9 июля - "Днепр-1" (Днепр)

11 июля - "Карпаты" (Львов)

16 июля - "Севлюш" (Виноградов)

21 июля - "Минай" (Ужгород)

Отмечается, что даты проведения матчей и спарринг-партнеры могут меняться.

Напомним, "Металлист" по итогам сезона 2022/23 не смог удержаться в УПЛ. Команда закончила на 15-м месте с 22-а баллами. Следующий сезон харьковчане начнут в Первой лиге.

Читайте такжеПолесье подписало Танковского и защитника Ингульца - Источник
По теме
yellow-arrow
Ингулец объявил о подписании трех новичков
yellow-arrow
Карпаты меняют состав, Агробизнес и Левый Берег комплектуются. Таблица трансферов Первой лиги
yellow-arrow
Виктория готовится к сезону в Первой лиге. Ждут новичков из Вереса и Оболони
Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Металлист (Харьков)
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:
Источник:
fcmetalist.com

Популярное сейчас

Новости по теме

Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
4500 грн
На сайт
2
2500 грн
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде