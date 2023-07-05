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Дитятьев тренируется с Подольем
Также у игрока есть предложения из УПЛ
Фото: ФК Львів
Центральный защитник Алексей Дитятьев, который прошедший сезон провел в "Львове", поддерживает форму в "Подолье".
Помимо варианта с хмельницкой командой, у игрока есть два предложения от двух клубов УПЛ.
Дитятьев покинул "Львов" в мае (девять игр). Также в его карьере — выступления за "Ворсклу", "Карпаты", "Олимпик", польскую "Краковию" и "Аксу".
Из-за войны "Подолье" пропустило сезон-2022/23 в Первой лиге. Хмельницкий клуб уже возобновил деятельность и в новом розыгрыше чемпионата сыграет в группе А.
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