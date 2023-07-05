Дитятьев тренируется с Подольем

Центральный защитник Алексей Дитятьев, который прошедший сезон провел в "Львове", поддерживает форму в "Подолье".

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Помимо варианта с хмельницкой командой, у игрока есть два предложения от двух клубов УПЛ.

Дитятьев покинул "Львов" в мае (девять игр). Также в его карьере — выступления за "Ворсклу", "Карпаты", "Олимпик", польскую "Краковию" и "Аксу".

Из-за войны "Подолье" пропустило сезон-2022/23 в Первой лиге. Хмельницкий клуб уже возобновил деятельность и в новом розыгрыше чемпионата сыграет в группе А.