Олег Федорчук: Маркевич-младший не совсем хорошо, как мужчина, повел себя, покинув Мариуполь

Футбольный эксперт и тренер Олег Федорчук поделился мнением о львовских " Карпатах " и помощнике главного тренера Мирона Маркевича, его сыне Остапе.

"Конечно же, главный претендент на повышение в классе, это львовские "Карпаты". У Мирона Маркевича есть полное доверие со стороны руководства клуба, там люди деньги не считают. В новом сезоне мы увидим на процентов 90 новые "Карпаты".

Но все эти движения в "Карпатах" рискованные. Кадровая революция Маркевича может не сработать. Сына еще позвал ассистентом... Остапу уже давно пора вылезти из-под родительской опеки, расправить крылья, а он...

Маркевич-младший вообще не совсем хорошо, как мужчина, повел себя, покинув ФК "Мариуполь". Но пусть это уже будет на его совести.

Вот у Мирчи Луческу сын Разван - уже сколько лет сам полноценно работает? Много. Тренировал очень приличные команды - Рапид, сборную Румынии, а сейчас греческий ПАОК. А что Остап Маркевич?", - сказал Федорчук.