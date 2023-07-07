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Олег Федорчук: Маркевич-младший не совсем хорошо, как мужчина, повел себя, покинув Мариуполь

Первая лига
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Эксперт говорит, что Маркевичу-младшему пора выходить из-под опеки отца

Олег Федорчук: Маркевич-младший не совсем хорошо, как мужчина, повел себя, покинув Мариуполь

Фото: ФК Мариуполь

Новина українською

Футбольный эксперт и тренер Олег Федорчук поделился мнением о львовских "Карпатах" и помощнике главного тренера Мирона Маркевича, его сыне Остапе.

"Конечно же, главный претендент на повышение в классе, это львовские "Карпаты". У Мирона Маркевича есть полное доверие со стороны руководства клуба, там люди деньги не считают. В новом сезоне мы увидим на процентов 90 новые "Карпаты".

Но все эти движения в "Карпатах" рискованные. Кадровая революция Маркевича может не сработать. Сына еще позвал ассистентом... Остапу уже давно пора вылезти из-под родительской опеки, расправить крылья, а он...

Маркевич-младший вообще не совсем хорошо, как мужчина, повел себя, покинув ФК "Мариуполь". Но пусть это уже будет на его совести.

Вот у Мирчи Луческу сын Разван - уже сколько лет сам полноценно работает? Много. Тренировал очень приличные команды - Рапид, сборную Румынии, а сейчас греческий ПАОК. А что Остап Маркевич?", - сказал Федорчук.

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В статье: Мирон Маркевич Олег Федорчук Остап Маркевич Карпаты (Львов)
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