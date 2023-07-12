Журналист назвал главного спонсора Металлиста в Первой лиге

Журналист Михаил Спиваковский в Telegram-канале "ТаТоТаке" отметил, что "Карпаты" и "ЛНЗ" оказали финансовую помощь "Металлисту", когда подписали игроков харьковского клуба.

"Большинство новичков "Карпат" – это экс-игроки "Металлиста". Это абсолютно понятная цепочка доверия между Маркевичем и Красниковым. "Карпаты", как и "ЛНЗ", оказали существенную финансовую помощь "Металлисту". Тот же Подлепенец разыгрывался, как на аукционе, и "Карпаты" его выиграли.

Фактически сейчас "Карпаты" – это главный спонсор "Металлиста". Хорошо это или плохо покажет только результат", – заявил Спиваковский.