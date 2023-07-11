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Ярославский участвует в жизнедеятельности Металлиста - тренер

Первая лига
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Главный тренер харьковчан отметил, что созданы все условия для подготовки

Ярославский участвует в жизнедеятельности Металлиста - тренер

Фото: metalist.ua / Автор: неизвестен

Новина українською

Главный тренер "Металлиста" Андрей Анищенко рассказал о ходе подготовки команды к новому сезону.

– Все достаточно хорошо. У нас есть одно поле хорошего качества, на котором мы занимаемся. В отеле есть все необходимое для восстановления – бассейн, сауна. Иногда тренируемся в двухразовом режиме. Идет нормальный рабочий процесс, для которого созданы все условия.

– Президент "Металлиста" Александр Ярославский принимает участие в жизнедеятельности клуба?

– Конечно, участвует. Если созданы все условия для качественной подготовки – то это заслуга руководства клуба.

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– Ходили слухи, что вы руководили основной командой "Металлиста" еще с апреля, когда исполняющим обязанности главного тренера был Перица Огненович. Можете прокомментировать эту информацию?

– Огненович был главным тренером "Металлиста", а я был ассистентом в его штабе, помогал ему. В это время с юношеской командой работали Вадим Харченко, Иван Панчишин и Александр Горяинов, - рассказал Анищенко в интервью FanDay.

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В статье: Андрей Анищенко Металлист (Харьков)
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Источник:
FanDay

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