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"Их всех уже можно считать нашими футболистами". Наставник Металлиста назвал имена новичков
Харьковчане готовятся к старту следующего сезона в Первой лиге
Фото: ФК Металіст
Главный тренер "Металлиста" Андрей Анищенко рассказал о том, кто усилил его команду перед стартом следующей кампании.
"У нас уже есть несколько опытных новичков. Они приехали и проходят с нами сбор. В "Металлист" перешли Юрий Голубка, Станислав Мораренко, Андрей Бусько. Их всех уже можно считать футболистами "Металлиста". Дмитрий Фастов перешел на правах аренды.
Подъехали также бразильцы – Самуэль Мишелс, выступавший весной за "Металлист", а также Габриэль Гомес, который в прошлом сезоне принадлежал "Днепру-1". Они проходят с нами сбор. Конкретику по ним знает руководство, но по сути они сейчас в нашей команде.
Возможно, будут еще один-два новичка. Пока не могу сказать конкретно", – добавил Анищенко.
"Металлист" по итогам прошлого сезона вылетел из УПЛ и продолжит выступления в Первой лиге.
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