"Их всех уже можно считать нашими футболистами". Наставник Металлиста назвал имена новичков

Главный тренер "Металлиста" Андрей Анищенко рассказал о том, кто усилил его команду перед стартом следующей кампании.

"У нас уже есть несколько опытных новичков. Они приехали и проходят с нами сбор. В "Металлист" перешли Юрий Голубка, Станислав Мораренко, Андрей Бусько. Их всех уже можно считать футболистами "Металлиста". Дмитрий Фастов перешел на правах аренды.

Подъехали также бразильцы – Самуэль Мишелс, выступавший весной за "Металлист", а также Габриэль Гомес, который в прошлом сезоне принадлежал "Днепру-1". Они проходят с нами сбор. Конкретику по ним знает руководство, но по сути они сейчас в нашей команде.

Возможно, будут еще один-два новичка. Пока не могу сказать конкретно", – добавил Анищенко.