  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. Первая лига
  4. "Их всех уже можно считать нашими футболистами". Наставник Металлиста назвал имена новичков
В тренде
Первая лига
Первая лига

Первая лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

"Их всех уже можно считать нашими футболистами". Наставник Металлиста назвал имена новичков

Первая лига
(1 голосов)

Харьковчане готовятся к старту следующего сезона в Первой лиге

"Их всех уже можно считать нашими футболистами". Наставник Металлиста назвал имена новичков

Фото: ФК Металіст

Новина українською

Главный тренер "Металлиста" Андрей Анищенко рассказал о том, кто усилил его команду перед стартом следующей кампании.

"У нас уже есть несколько опытных новичков. Они приехали и проходят с нами сбор. В "Металлист" перешли Юрий Голубка, Станислав Мораренко, Андрей Бусько. Их всех уже можно считать футболистами "Металлиста". Дмитрий Фастов перешел на правах аренды.

Подъехали также бразильцы – Самуэль Мишелс, выступавший весной за "Металлист", а также Габриэль Гомес, который в прошлом сезоне принадлежал "Днепру-1". Они проходят с нами сбор. Конкретику по ним знает руководство, но по сути они сейчас в нашей команде.

Возможно, будут еще один-два новичка. Пока не могу сказать конкретно", – добавил Анищенко.

"Металлист" по итогам прошлого сезона вылетел из УПЛ и продолжит выступления в Первой лиге.

Читайте такжеДнепр-1 благодаря голу Довбика одолел Металлист. Василий Кравец отыграл за днепрян
По теме
yellow-arrow
Летние спарринги. Колос без проблем обыграл ФК Чернигов
yellow-arrow
Александрия в спарринге разнесла Горняк-Спорт
yellow-arrow
Форвард Черноморца подписал полноценный контракт с Оболонью
Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Андрей Анищенко Металлист (Харьков)
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:
Источник:
FanDay

Популярное сейчас

Новости по теме

Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
4500 грн
На сайт
2
2500 грн
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде