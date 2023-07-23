Карпаты могут вернуть Гладкого

Александр Гладкий может вернуться во львовские "Карпаты". Об этом сообщает портал Sport Arena.

Отмечается, что главным приоритетом для команды Мирона Маркевича на трансферном рынке нынешним летом является усиление атакующей линии. Именно поэтому в Львове рассматривается кандидатура 35-летнего нападающего.

Напомним, у Александра было два периода в "Карпатах": с 2012 по 2014 год и с 2017 по 2018 год.

Прошлый сезон Гладкий провел в составе одесского "Черноморца". В футболке "моряков" украинский форвард отыграл 21 матч и записал на свой счет 1 забитый мяч.

Львовские "Карпаты" проведут сезон 2023/24 в Первой лиге.