Буковина - Нива Тернополь: смотреть онлайн, прямая видеотрансляция

Для хозяев тернопольская "Нива" неудобный соперник. С 2018 года "Буковина" проиграла шесть матчей подряд коллективу из Тернополя. В прошлом сезоне футболисты "Буковины" не смогли забить ни одного гола в ворота тернополян. Для Василия Малыка эта игра будет дебютной после возвращения в "Ниву", в которой он работал в 2020 году.

Смотрите прямую трансляцию матча на официальном YouTube канале ПФЛ. Игра начнется в 17.00.