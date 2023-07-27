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Буковина - Нива Тернополь: смотреть онлайн, прямая видеотрансляция
Интригующее противостояние в Черновцах
Фото: Буковина
Для хозяев тернопольская "Нива" неудобный соперник. С 2018 года "Буковина" проиграла шесть матчей подряд коллективу из Тернополя. В прошлом сезоне футболисты "Буковины" не смогли забить ни одного гола в ворота тернополян. Для Василия Малыка эта игра будет дебютной после возвращения в "Ниву", в которой он работал в 2020 году.
Смотрите прямую трансляцию матча на официальном YouTube канале ПФЛ. Игра начнется в 17.00.
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