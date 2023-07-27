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Первая лига. Тернопольская Нива в гостях побеждает Буковину

Первая лига
(1 голосов)

Неудобный соперник для хозяев

Первая лига. Тернопольская Нива в гостях побеждает Буковину

Фото: ФК Нива Тернопіль

Владислав Пригода Автор UA-Футбол
Новина українською

Еще в одном матче четверга в Первой лиге встречались "Буковина" и тернопольская "Нива". В прошлом сезоне подопечные Мельничука не смогли забить ни одного гола в ворота "Нивы". К тому же? проигрышная серия черновицкого коллектива в противостоянии с "Нивой" lkbncz с 2018 года.

В летнее межсезонье "Буковина" потеряла своих лидеров. Речь идет о Сергийчуке, Скрипнике и Гакмане. Особенно ощутимы потери для атаки команды. Сегодня в нападении вышел 30-летний Денис Скотаренко, но вряд ли он станет полноценной заменой Сергийчука. Что касается гостей, то изменений в их составе не произошло. В тернопольский коллектив вернулся Василий Малык, который три года назад вывел клуб в Первую лигу.

Гости на правах фаворитов противостояния сразу бросились в атаку. В дебюте после подачи со штрафного должен был забивать Демчук, но он пробил в стойку. Подопечные Мельничука также пытались при первой возможности давить на защиту соперников, но конструктива все же не хватало. Главным преимуществом "Нивы" был сбалансированный и сыгранный состав.

Стоит отметить самоотдачу футболистов "Буковины", бросавшихся под удары соперников. Во второй половине тайма игра несколько выровнялась, но все же больше контролировали мяч гости. На 32-й минуте подопечные Малыка достигли своего. После подачи Бея отличился Хруставка – 0:1. Это был единственный гол в первом тайме.

После перерыва характер игры не изменился. Хозяева никак не могли перехватить инициативу, хоть и уступали в счете. Было много борьбы, но без конструктива в заключительной трети поля со стороны обеих команд. Футболисты играли грубо, но арбитр не торопился демонстрировать желтые карточки.

Контроль мяча не помогал черновицкому коллективу создавать остроту у ворот соперников. В итоге, игра завершилась победой "Нивы".

Первая лига. 1-й тур

"Буковина" - "Нива" Тернополь 0:1

Голы: Хруставка (32)

"Буковина" (стартовый состав): Пономаренко – А.Рябый, Новотрясов, Пасечник, Данилюк, Пец, Глагола, Цурупин, Палагнюк, Фарасеенко, Скотаренко

"Нива" (стартовый состав): Механив - Зинь, Хруставка, Демчук, Соколов, Дорошенко, Гатала, Волохатый, Бей, Процив, Ризнык

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В статье: Буковина (Черновцы) Нива (Тернополь)
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Комментарии (2)
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енгельс гассанович (Тернопіль)
27.07.2023 в 19:42
Перший крок до прем'єр ліги) а суддя сьогодні в неадекваті явно.
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molot69 (Місто втрачених житт)
27.07.2023 в 19:05
Нива як і завжди обіграла Буковину. Гол Хруставки - перший гол сезону 2023-2024
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