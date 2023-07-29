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Тренер Металлиста: Надо еще работать очень и очень много

Первая лига
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Андрей Анищенко прокомментировал поражение харьковчан в первом туре Первой лиги

Тренер Металлиста: Надо еще работать очень и очень много

Фото - Олександр Приходько, UA-Футбол

Ігор Семйон Автор UA-Футбол
Новина українською

Главный тренер "Металлиста" после поражения от "Эпицентра" в первом туре Первой лиги пообщался со СМИ.

– У нас был непростой соперник: сбалансированная, сплоченная, хорошо подобранная кадрово команда. У нее достаточно хороший стиль игры. Но наши ребята на некоторых отрезках матча довольно неплохо справлялись, давали отпор. Но, как обычно, одна-две ошибки индивидуального характера сделали свое дело.

Очень опрометчивая ошибка привела к стандарту, с которого нам забили гол.

– Для многих ребят совсем юных был дебют на взрослом уровне. Как оцените их психологическую готовность? Они сильно нервничали? Какие слова подбирали, чтобы настроить их на матч?

- Слова разные. Успокаивали их. Но сами понимаете – шестнадцать, семнадцать лет. Очень нервное состояние. Каждому в голову не залезешь. Стартовых пять-семь минут ушли на адаптацию, а затем во многих моментах выглядели очень хорошо.

– Станислав Мораренко был заменен в перерыве. С ним все хорошо?

– Все хорошо. Это была тактическая замена. Планировали немного перестроиться, прибавить скорости в атаке. В некоторых моментах это удавалось. Но нужно еще работать очень и очень много.

Напомним, что "Металлист" уступил в первом туре со счетом 0:1.

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В статье: Андрей Анищенко Металлист (Харьков)
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