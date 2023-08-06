Маткобожик присоединился к Металлисту

К "Металлисту" присоединился 25-летний украинский защитник Александр Маткобожик. Его номером станет 18-й. При этом ничего не известно о сроке его контракта.

Маткобожик - уроженец Ковеля на Волыни, учился футболу в родной области, а именно у ДЮСШ "Люблинец" и БРВ-ВЕК из Владимира-Волынского.

Его первым клубом во взрослом футболе стала "Звезда" из Кропивницкого. Также Александр выступал за луцкую "Волынь", закарпатский "Минай", львовские "Карпаты" и ровенский "Верес", за который Маткобожик играл во второй половине прошлого сезона.

Основная позиция Александра – центральный защитник. Также он может сыграть на месте правого защитника. За новую команду он выступит под номером 18.