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Маткобожик присоединился к Металлисту
Он взял 18-й номер в харьковском клубе
Фото: ФК Карпаты
К "Металлисту" присоединился 25-летний украинский защитник Александр Маткобожик. Его номером станет 18-й. При этом ничего не известно о сроке его контракта.
Маткобожик - уроженец Ковеля на Волыни, учился футболу в родной области, а именно у ДЮСШ "Люблинец" и БРВ-ВЕК из Владимира-Волынского.
Его первым клубом во взрослом футболе стала "Звезда" из Кропивницкого. Также Александр выступал за луцкую "Волынь", закарпатский "Минай", львовские "Карпаты" и ровенский "Верес", за который Маткобожик играл во второй половине прошлого сезона.
Основная позиция Александра – центральный защитник. Также он может сыграть на месте правого защитника. За новую команду он выступит под номером 18.
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