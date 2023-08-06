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Маткобожик присоединился к Металлисту

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Он взял 18-й номер в харьковском клубе

Маткобожик присоединился к Металлисту

Фото: ФК Карпаты

Новина українською

К "Металлисту" присоединился 25-летний украинский защитник Александр Маткобожик. Его номером станет 18-й. При этом ничего не известно о сроке его контракта.

Маткобожик - уроженец Ковеля на Волыни, учился футболу в родной области, а именно у ДЮСШ "Люблинец" и БРВ-ВЕК из Владимира-Волынского.

Его первым клубом во взрослом футболе стала "Звезда" из Кропивницкого. Также Александр выступал за луцкую "Волынь", закарпатский "Минай", львовские "Карпаты" и ровенский "Верес", за который Маткобожик играл во второй половине прошлого сезона.

Основная позиция Александра – центральный защитник. Также он может сыграть на месте правого защитника. За новую команду он выступит под номером 18.

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В статье: Александр Маткобожик Металлист (Харьков)
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Источник:
Сайт "Металіста"

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