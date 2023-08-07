Первая лига. Пять пенальти в трех матчах и осечка Левого Берега

В понедельник, 7 августа, состоялись несколько матчей 2-го тура Первой лиги в группе Б.

В раннем матче Ингулец обыграл на выезде Чернигов , а вечером состоялись еще три поединка.

Горняк-Спорт принимал Мариуполь и одержал непростую минимальную победу 1:0.

Хозяева, в принципе, выглядели получше, не реализовали пенальти в первом тайме, однако все-таки додавили соперника во втором. И снова с пенальти, но на этот раз 11-метровый реализовал Черткоев.

Горняк-Спорт – ФСК Мариуполь 1:0

Гол: Черткоев (52, пен)

Нереализованный пенальти: Мороз (38)

Горняк-Спорт (стартовый состав): Проценко, Шептицкий, Мороз, Черныш, Юрченко, Черткоев, Орнат, Дмитриев, Посевкин, Нижник, Нсини

ФСК Мариуполь (стартовый состав): Караващенко, Тепляков, Терехов, Шушко, Харжевский, Булгаков, Пуди, Мочевинский, Пентелейчук, Махиня, Батальский

Диназ принимал Кремень и до перерыва забил два гола, причем оба с пенальти, которые оба раза четко реализовал капитан вышгородцев Шевченко.

Кремень проснулся во втором тайме, пытался отыграться, но смог забить лишь раз, причем в самой концовке матча. Хозяева отстояли три очка.

Диназ – Кремень 2:1

Голы: Шевченко (21 с пенальти, 33 с пенальти) – Савицкий (90+4)

Диназ: Борисенко, Малаки, Волошин, Калинчук, Литвинов, Соловьев, Кириченко (Еременко 83), Новиков (Школьный 53), Михайленко (Баранов 71), Старенький, Шевченко (Хоцяновский 54).

Кремень: Матус, Азизов, Лист, Сидоренко, Товкач, Киреев (Жданович 46), Панчишин (Пятибрат 70), Савицкий, Глоба (Галоян 59), Касимов (Костюк 46), Трофимюк (Вивдич 59)

Несколько удивил Левый Берег, который без шансов уступил Полтаве.

Полтавчане в Киеве выглядели полноправными хозяевами, отгрузили сопернику три мяча, после чего позволил себе расслабиться и дали киевлянам провести гол престижа.

Левый Берег – СК Полтава 1:3

Голы: Якимов (76) – Шмыгельский (34, пен.), Опанасенко (63), Перебора (69)

Левый Берег (стартовый состав): Чернятинский, Астахов, Андреешин, Якимов, Дударенко, Дедух, Спиваков, Когут Николай, Когут Иван, Войцеховский, Сухоручко

СК Полтава (стартовый состав): Варцаба, Коцюмака, Ходуля, Опанасенко, Савенков, Даниленко, Копытов, Перебора, Шмигельский, Щербак, Стрельцов