Первая лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Официально. Карпаты подписали 24-летнего опорника Шахтера
Полузащитник нашел себе новый клуб
Фото: ФК Карпати Львів
"Карпаты" объявили о подписании контракта с 24-летним полузащитником Максимом Чехом.
Срок длительности трудового договора не афишируется.
Чех - воспитанник "Шахтера", однако за первую команду "горняков" он не провел ни одного матча. В прошлом сезоне Максим играл на правах аренды в азербайджанском "Сабаиле", где забил 2 гола в 31 матче. В УПЛ он выступал за "Мариуполь".
Также напомним, что Чех - чемпион мира-2019 в составе молодежной сборной Украины U-20.
Популярное сейчас
- Арис - Динамо. Где и когда смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча Лиги конференций
- Под тысячу ликвидированных оккупантов. Генштаб – о потерях россиян за 8 августа
- Убийство фаната в ЛЧ, трофей Барселоны, сборная осталась без тренера. Главные новости за 8 августа
- Первая лига. Карпаты все же дожали Буковину
- Джорджина Родригес показала, сколько жмет ногами в тренажерном зале. ВИДЕО
- Сто лет не виделись. Милевский почтил память легенды Динамо на кладбище. ФОТО