Официально. Карпаты подписали 24-летнего опорника Шахтера

"Карпаты" объявили о подписании контракта с 24-летним полузащитником Максимом Чехом.

Срок длительности трудового договора не афишируется.

Чех - воспитанник "Шахтера", однако за первую команду "горняков" он не провел ни одного матча. В прошлом сезоне Максим играл на правах аренды в азербайджанском "Сабаиле", где забил 2 гола в 31 матче. В УПЛ он выступал за "Мариуполь".

Также напомним, что Чех - чемпион мира-2019 в составе молодежной сборной Украины U-20.