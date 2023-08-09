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Официально. Карпаты подписали 24-летнего опорника Шахтера

Первая лига
(1 голосов)

Полузащитник нашел себе новый клуб

Официально. Карпаты подписали 24-летнего опорника Шахтера

Фото: ФК Карпати Львів

Новина українською

"Карпаты" объявили о подписании контракта с 24-летним полузащитником Максимом Чехом.

Срок длительности трудового договора не афишируется.

Чех - воспитанник "Шахтера", однако за первую команду "горняков" он не провел ни одного матча. В прошлом сезоне Максим играл на правах аренды в азербайджанском "Сабаиле", где забил 2 гола в 31 матче. В УПЛ он выступал за "Мариуполь".

Также напомним, что Чех - чемпион мира-2019 в составе молодежной сборной Украины U-20.

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В статье: Шахтер (Донецк) Максим Чех Карпаты (Львов)
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Источник:
fckarpaty.org.ua

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