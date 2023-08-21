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Красников: Ярославский и сейчас человек №1 в Металлисте
А верить этому или нет - личное дело каждого
Фото: ФК Металлист
Уже бывший спортивный директор "Днепра-1" Евгений Красников, который обещал вернуться в "
С таким вопросом к Красникову обратились журналисты "ТаТоТаке".
"Ярославский – человек №1 в клубе. И менеджмент клуба, как раньше, так и сейчас, обговаривает все вопросы именно с Ярославским", - приводит слова Красникова Михаил Спиваковский.
А верить этой информации или нет, уже личное дело каждого, сказал Спиваковский.
Также Красников добавил, что стратегия клуба сейчас такая, что на данный момент играют молодежью, а дальше, когда команда вернется в Харьков, перед ней будут ставится серьезные задачи.
Напомним, что на данный момент "Металлист" играет в Первой лиге (4 очка после 4 туров) преимущественно молодежью.
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