Красников: Ярославский и сейчас человек №1 в Металлисте

Уже бывший спортивный директор "Днепра-1" Евгений Красников, который обещал вернуться в " Металлист ", ответил на вопрос о том, какую роль на данный момент играет президент Александр Ярославский в харьковском клубе.

С таким вопросом к Красникову обратились журналисты "ТаТоТаке".

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"Ярославский – человек №1 в клубе. И менеджмент клуба, как раньше, так и сейчас, обговаривает все вопросы именно с Ярославским", - приводит слова Красникова Михаил Спиваковский.

А верить этой информации или нет, уже личное дело каждого, сказал Спиваковский.

Также Красников добавил, что стратегия клуба сейчас такая, что на данный момент играют молодежью, а дальше, когда команда вернется в Харьков, перед ней будут ставится серьезные задачи.

Напомним, что на данный момент "Металлист" играет в Первой лиге (4 очка после 4 туров) преимущественно молодежью.