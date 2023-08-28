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Мариуполь - Ингулец: смотреть онлайн, прямая видеотрансляция
Мариуполь - Ингулец: Онлайн видео трансляция матча ⋇ 28.08.2023 ⋇ Смотреть футбол на UA-Футбол
Фото: ФК Інгулець
Хозяева подходят к матчу в отличном настроении после победы над "Колосом" в Кубке Украины. Однако набрать зачетные пункты в противостоянии с "Ингульцем" подопечным Красноперова будет очень сложно. Петровцы в этом чемпионате очков еще не теряли и пропустили всего однажды.
Смотрите прямую трансляцию матча на официальном YouTube канале ПФЛ. Игра начнется в 14.15.
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