Мариуполь - Ингулец: смотреть онлайн, прямая видеотрансляция

Хозяева подходят к матчу в отличном настроении после победы над "Колосом" в Кубке Украины. Однако набрать зачетные пункты в противостоянии с "Ингульцем" подопечным Красноперова будет очень сложно. Петровцы в этом чемпионате очков еще не теряли и пропустили всего однажды.

Смотрите прямую трансляцию матча на официальном YouTube канале ПФЛ. Игра начнется в 14.15.