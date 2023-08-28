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Первая лига. Ингулец впервые в сезоне теряет очки
Стартовая игра понедельника
Фото: ФК Інгулець
В чемпионате приазовцы еще не побеждали – две ничьи и поражение. Однако в Кубке подопечные Красноперова смогли на прошлой неделе выбить "Колос". "Ингулец" – единственная команда чемпионата, которая еще очков не теряла.
Петровцы в привычном для себя стиле начали игру. Подопечные Лупашко высоко прессинговали, не давали сопернику спокойно выйти из защиты. Уже в дебюте могли забивать Ситало и Ченбай, но они не попали в створ ворот. Отсутствие полноценной ротации не могло не отразиться на игре хозяев, отыгравших 120 минут в среду.
На 14-й минуте голеадор "Ингульца" Ситало из пределов штрафной попал в перекладину. В середине тайма петровцы добились своего. После передачи Запорожца в падении в угол пробил Ситало – 0:1. Потеря Козака на игру команды в атаке никак не сказалась. Во второй половине тайма темп матча замедлился. Это и не удивительно, если учитывать жару.
В конце тайма после просмотра VAR арбитр удалил Ситала, хотя эпизод с нарушением правил достаточно противоречив. В начале второго тайма первым номером играли хозяева, но работы у голкипера "Ингульца" не было. Пройти организованную защиту петровцев даже в большинстве не удавалось. Подопечные Лупашко при первой возможности выбегали в атаку. Однако момент у мариупольцев все же был, но Зубков пробил мимо ворот из пределов штрафной.
Казалось, игра завершится победой гостей, но Терехов мощным ударом в угол спас "Мариуполь". "Ингулец" впервые в сезоне теряет очки.
"Мариуполь" - "Ингулец" 1:1
Голы: Терехов (90+5) - Ситало (24)
Удаление: Ситало (40)
"Мариуполь" (стартовый состав): Караващенко – Харжевский, Терехов, Пуды, Мамросенко, Мельниченко, Чернецкий, Мочевинский, Махиня, Зубков, Батальский
"Ингулец" (стартовый состав): Паламарчук – Ченбай, Малыш, Шершень, Сидоренко, Кольцов, Пятов, Запорожец, Козыренко, Богунов, Ситало
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