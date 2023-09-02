Первая лига. Буковина благодаря голу с пенальтой обыгрывает Металлист

"Буковина" с начала чемпионата показывает малорезультативный футбол, не забивая больше одного гола за матч. "Металлист" на правах хозяев поля проиграл с большим счетом "Карпатам". Тренерский штаб харьковчан задействовал на этом отрезке чемпионата больше всего игроков среди всех клубов – 26 футболистов.

От этих команд не ожидали результативного футбола, нулевая ничья после первого тайма никого не удивила. Сложно было отдать кому-либо инициативу. Соперники владели мячом, но без остроты в заключительной трети поля. Тем не менее, хозяева все же могли забивать в конце тайма, но Денис Рябый пробил в штангу.

К сожалению, во втором тайме характер игры не изменился. Было много борьбы в центре поля, но ошибки не позволяли довести атаки до логического завершения. На 75-й минуте возможность отличиться была у Пасичника, но он пробил мимо ворот. В следующей атаке за фол против Палагнюка арбитр назначил пенальти в ворота гостей. Одиннадцатиметровый реализовал сам Палагнюк – 1:0. Своей активности подопечные Мельничука на гол все-таки наиграли.

На 82-й минуте Мораренко мог сравнять счет, но Пономаренко парировал удар хавбека. В итоге, минимальная победа "Буковины".

"Буковина" - "Металлист" 1:0

Голы: Палагнюк (76, пен)

"Буковина" (стартовый состав): Пономаренко – Д. Рябый, Пасичник, Пец, Данилюк, Чайковский, Цурупин, Глагола, Духота, Паламарчук, Палагнюк

"Металлист" (стартовый состав): Фастов - Багачанский, Бусько, Голубка, Гомес, Дегтярь, П. Луцив, В. Луцив, Маткобожик, Синчук, Чидомере