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Первая лига. Ингулец в волевом стиле обыгрывает Металлург
Центральный матч в группе Б
Фото: ФК Інгулець
"Ингулец" с начала чемпионата в прошлом туре потерял первые очки, сыграв в гостях вничью с "Мариуполем". Хозяева сегодня играли без своих лидеров группы атаки – Козака и Ситала. "Металлург" в предыдущих двух матчах очков не терял, победив в прошлом туре на своем поле "Чернигов". Почти места назад соперники провели кубковую встречу, завершившуюся домашней победой "Ингульца" со счетом 4:3.
Запорожцы уже в дебюте встречи продемонстрировали, что с ними следует считаться всем. Мяч от защитника "Ингульца" отлетел прямо на ногу Крапивного, который нанес мощный удар из-за предолов штрафной - 0:1. Петровцы сразу пытались отыграться, но без своих лидеров в атаке у них ничего не получалось. Подопечные Микитина ни в чем не уступали своим соперникам и заслуженно ушли на перерыв ведя в счете.
Второй тайм команды начали в неспешном темпе. Очень уверенно и солидно сегодня в защите играли запорожцы. На 61-й минуте за игру рукой Фальковского арбитр назначил пенальти в ворота "Металлурга". Одиннадцатиметровый реализовал Виталий Кольцов – 1:1. Вот такой досадный эпизод для гостей.
После гола хозяева прибавили в активности и на 79-й минуте достигли своего. Виталий Кольцов ворвался в штрафную и пробил в дальний угол – 2:1. А через две минуты все вопросы о победителе снял Резепов, реализовавший выход один на один. Хозяева все-таки дожали запорожцев, которым не хватило сил и концентрации. В компенсированное время Сад с пенальти сократил отставание гостей, но на больше игроков "Металлурга" не хватило - 3:2.
"Ингулец" - "Металлург" 3:2
Голы: Кольцов (61, пен, 79), Резепов (81) - Крапивный (10), Сад (90+1, пен)
"Ингулец" (стартовый состав): Паламарчук - Мельничук, Малыш, Шершень, Сидоренко, Кольцов, Пятов, Запорожец, Козыренко, Богунов, Квасов
"Металлург" (стартовый состав): Байда - Белоцерковец, Басов, Палюх, Полевой, Крапивный, Фальковский, Сейтхалилов, Сад, Галата, Могильный
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