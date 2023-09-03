В матче Первой лиги арбитр ошибся с финальным свистком

В рамках 6-го тура Первой лиги "Ингулец" обыграл запорожский "Металлург" - со счетом 3:2.

В конце поединка произошел курьезный эпизод. Арбитр встречи Вадим Запрутняк дал финальный свисток, хотя команды не доиграли 1 минуту. После этого судья неожиданно отменил свое решение и возобновил матч.

Ко второму тайма было добавлено 4 минуты, а Запрутняк просвистел на 90+3.

Примечательно, что арбитр исправил свою ошибку уже после того, как в трансляции показали титры с итоговым счетом. Однако вырвать ничью "Металлургу" это не помогло.

Видео эпизода (тайм-код)