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В матче Первой лиги арбитр ошибся с финальным свистком

Первая лига
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После чего возобновил матч...

В матче Первой лиги арбитр ошибся с финальным свистком

Скріншот трансляції - ПФЛ

Новина українською

В рамках 6-го тура Первой лиги "Ингулец" обыграл запорожский "Металлург" - со счетом 3:2.

В конце поединка произошел курьезный эпизод. Арбитр встречи Вадим Запрутняк дал финальный свисток, хотя команды не доиграли 1 минуту. После этого судья неожиданно отменил свое решение и возобновил матч.

Ко второму тайма было добавлено 4 минуты, а Запрутняк просвистел на 90+3.

Примечательно, что арбитр исправил свою ошибку уже после того, как в трансляции показали титры с итоговым счетом. Однако вырвать ничью "Металлургу" это не помогло.

Видео эпизода (тайм-код)

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В статье: Ингулец (Петрово) Металлург (Запорожье)
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