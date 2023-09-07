Интересное противостояние в Борисполе, испытание лидером для Кремня. Что смотреть в пятницу в Первой лиге

Уже завтра двумя матчами стартует седьмой тур в Первой лиге. Вашему вниманию анонс противостояний в Борисполе и Кременчуге.

Группа Б

"Мариуполь" - "Диназ"

08.09.2023. 13:00. "Колос". Борисполь

Обе команды с хорошим настроением подходят к этому матчу. "Мариуполь" снова смог сотворить настоящую сенсацию - ничья с "Левым Берегом", а "Диназ" прервал свою серию из трех поражений подряд. Вышгородцы обыграли "Горняк-Спорт" - 3:1. Подопечные Красноперова снова проявили характер и добились результата на последней минуте. Таким образом, ничейная серия приазовцев уже длится три игры. Следует отметить тренерский штаб, удачно использующий ограниченный кадровый потенциал. У "Мариуполя" много молодых и скоростных футболистов, а также есть ветераны уровня Батальского и Гошкодери. С этим соперником никому просто точно не будет. Что касается "Диназа", то команда прервала свою безголевую серию, которая длилась 343 минуты. Заметно, что новички прибавили игре коллективу уверенности и солидности. Нас ожидаем интересный и напряженный футбол, результат которого предсказать очень сложно.

"Кремень" - "Ингулец"

08.08.2023. 16:00. "Кремень-Арена им. Олега Бабаева". г. Кременчуг

Беспроигрышная клубная рекордная серия "Ингульца" в Первой лиге длится 19 игр: 13 побед и 6 ничьих. В прошлом туре петровцы уступали "Металлургу", но сумели одержать волевую победу. Даже без лидеров группы атаки Козака и Ситала команда смогла добиться желаемого результата. Сможет ли "Кремень" остановить мощного соперника? Подопечные Локтионова первую половину встречи с "Черниговом" провалили. Особенно это касается игры в защите. Тем не менее, футболисты "Кремня" смогли не только отыграться с 0:2, но даже выиграть. Безусловно, это придаст команде положительных эомций, но против такого соперника как "Ингулец" этого мало. Ожидаем, что петровцы одержат очередную победу.