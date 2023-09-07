  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. Первая лига
  4. Интересное противостояние в Борисполе, испытание лидером для Кремня. Что смотреть в пятницу в Первой лиге
В тренде
Первая лига
Первая лига

Первая лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Интересное противостояние в Борисполе, испытание лидером для Кремня. Что смотреть в пятницу в Первой лиге

Первая лига
(1 голосов)

Пауза на матчи сборных не для клубов Первой лиги

Интересное противостояние в Борисполе, испытание лидером для Кремня. Что смотреть в пятницу в Первой лиге

Фото: ФК Кремінь

Владислав Пригода Автор UA-Футбол
Новина українською

Уже завтра двумя матчами стартует седьмой тур в Первой лиге. Вашему вниманию анонс противостояний в Борисполе и Кременчуге.

Группа Б

"Мариуполь" - "Диназ"

08.09.2023. 13:00. "Колос". Борисполь

Обе команды с хорошим настроением подходят к этому матчу. "Мариуполь" снова смог сотворить настоящую сенсацию - ничья с "Левым Берегом", а "Диназ" прервал свою серию из трех поражений подряд. Вышгородцы обыграли "Горняк-Спорт" - 3:1. Подопечные Красноперова снова проявили характер и добились результата на последней минуте. Таким образом, ничейная серия приазовцев уже длится три игры. Следует отметить тренерский штаб, удачно использующий ограниченный кадровый потенциал. У "Мариуполя" много молодых и скоростных футболистов, а также есть ветераны уровня Батальского и Гошкодери. С этим соперником никому просто точно не будет. Что касается "Диназа", то команда прервала свою безголевую серию, которая длилась 343 минуты. Заметно, что новички прибавили игре коллективу уверенности и солидности. Нас ожидаем интересный и напряженный футбол, результат которого предсказать очень сложно.

"Кремень" - "Ингулец"

08.08.2023. 16:00. "Кремень-Арена им. Олега Бабаева". г. Кременчуг

Беспроигрышная клубная рекордная серия "Ингульца" в Первой лиге длится 19 игр: 13 побед и 6 ничьих. В прошлом туре петровцы уступали "Металлургу", но сумели одержать волевую победу. Даже без лидеров группы атаки Козака и Ситала команда смогла добиться желаемого результата. Сможет ли "Кремень" остановить мощного соперника? Подопечные Локтионова первую половину встречи с "Черниговом" провалили. Особенно это касается игры в защите. Тем не менее, футболисты "Кремня" смогли не только отыграться с 0:2, но даже выиграть. Безусловно, это придаст команде положительных эомций, но против такого соперника как "Ингулец" этого мало. Ожидаем, что петровцы одержат очередную победу.

По теме
yellow-arrow
Василий Кобин близок к уходу из Металлиста
yellow-arrow
Украина против Англии и другие отборочные игры к Евро-2024. Расписание матчей на 4 – 10 сентября
yellow-arrow
Маркевич: Хотим в Карпатах выстроить четкую иерархию, основой которой будут собственные воспитанники
Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Кремень (Кременчуг) Ингулец (Петрово) Диназ (Вышгород) ФСК Мариуполь
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:

Популярное сейчас

Новости по теме

Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
10 000 грн
freebet
На сайт
2
2 500 грн
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде