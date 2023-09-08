Кремень - Ингулец: смотреть онлайн, прямая видеотрансляция

Очень непростое испытание ожидает хозяев, которые в нынешнем сезоне не впечатляют результатами. Кременчугский коллектив хоть и победил "Чернигов", но к игре команды осталось много вопросов. "Ингулец" в волевом стиле одолел "Металлург" и закрепил свое лидерство. Ожидается, что гости продолжат свою беспроигрышную серию.

Смотрите прямую трансляцию матча на официальном YouTube канале ПФЛ. Игра начнется в 16.00.