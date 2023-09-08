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Кремень - Ингулец: смотреть онлайн, прямая видеотрансляция
Кремень - Ингулец: Онлайн видео трансляция матча ⋇ 08.09.2023 ⋇ Смотреть футбол на UA-Футбол
Фото: ФК Ингулец
Очень непростое испытание ожидает хозяев, которые в нынешнем сезоне не впечатляют результатами. Кременчугский коллектив хоть и победил "Чернигов", но к игре команды осталось много вопросов. "Ингулец" в волевом стиле одолел "Металлург" и закрепил свое лидерство. Ожидается, что гости продолжат свою беспроигрышную серию.
Смотрите прямую трансляцию матча на официальном YouTube канале ПФЛ. Игра начнется в 16.00.
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