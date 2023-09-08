  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. Первая лига
  4. Кремень - Ингулец: смотреть онлайн, прямая видеотрансляция
В тренде
Первая лига
Первая лига

Первая лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Кремень - Ингулец: смотреть онлайн, прямая видеотрансляция

Первая лига
(1 голосов)

Кремень - Ингулец: Онлайн видео трансляция матча ⋇ 08.09.2023 ⋇ Смотреть футбол на UA-Футбол

Кремень - Ингулец: смотреть онлайн, прямая видеотрансляция

Фото: ФК Ингулец

UA-Футбол
Новина українською

Очень непростое испытание ожидает хозяев, которые в нынешнем сезоне не впечатляют результатами. Кременчугский коллектив хоть и победил "Чернигов", но к игре команды осталось много вопросов. "Ингулец" в волевом стиле одолел "Металлург" и закрепил свое лидерство. Ожидается, что гости продолжат свою беспроигрышную серию.

Смотрите прямую трансляцию матча на официальном YouTube канале ПФЛ. Игра начнется в 16.00.

По теме
yellow-arrow
Мариуполь - Диназ: смотреть онлайн, прямая видеотрансляция
yellow-arrow
Интересное противостояние в Борисполе, испытание лидером для Кремня. Что смотреть в пятницу в Первой лиге
yellow-arrow
Василий Кобин близок к уходу из Металлиста
Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Кремень (Кременчуг) Ингулец (Петрово) смотреть футбол онлайн
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:

Популярное сейчас

Новости по теме

Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
10 000 грн
freebet
На сайт
2
2 500 грн
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде