Дерби Полтавщины, шанс на дебютную победу для Подолья. Что смотреть в воскресенье в Первой лиге

Завтра сыграют еще три матча седьмого тура в Первой лиге. Вашему вниманию анонс противостояний, которые обещают быть интересными.

Группа А

"Нива" Бузова - "Хуст"

10.09.2023. 15:00. "Юбилейный". м. Буча

Коллектив из Бузовой в прошлом туре ожидал очень непростой выезд в Ивано-Франковск. Если бы не гол Прокопчука на последней минуте, подопечные Жабченко проиграли бы впервые в сезоне. По игре "Нива" в течение большей части матча не то что не превосходила своих соперников, но даже уступала. Опытная команда из Бузовой не смогла найти свою игру. Хустяне с хорошим настроением подходят к матчу, ведь наконец-то впервые в сезоне забили и выиграли. Было заметно, что подопечные Цыткина сделали верные выводы из поражения от "Прикарпатья" (0:7). С первых минут игроки "Хуста" были заряжены на борьбу, не уступали в ключевых эпизодах. К тому же вертикальный футбол принес им успех. Если гости будут играть в том же духе, то "Ниве" будет очень непросто набрать три очка.

"Подолье" - "Нива" Тернополь

10.09.2023. 16:00. "Подолье" г. Хмельницкий

"Подолье" на старте сезона не может раскрыть свой потенциал. Подопечные Костышина четыре игры сыграли вничью, а две проиграли. Это не тот результат, который ожидали от команды с таким приличным кадровым потенциалом. Даже в матче с Хустом хмельницкий коллектив мог забивать минимум трижды, но не хватало завершающего удара. Войтиховский упустил кучу моментов, которых хватит не на один матч. У неуступчивой "Нивы" выиграть также будет непросто, хотя и эта команда стабильностью не отличается. Возможно, сказывается отсутствие новичков. "Нива" только следила, как усиливаются конкуренты. Никаких значимых приобретений за все лето, включая последние дни трансферного окна, тернопольский клуб не совершил. В матче с "Агробизнесом" подопечные Малика разочаровали своими действиями в атаке. От очного противостояния этих команд не ожидаем большого количества моментов, но будет хватать борьбы.

Группа Б

"Горняк-Спорт" - "Полтава"

10.09.2023. 14:00. "Юность". г. Горишние Плавные

Еще одно дерби Полтавщины ожидает нас в воскресенье. У "Горняка-Спорт" две победы за шесть туров, но предыдущие три матча в чемпионате подопечные Куценко проиграли. В противостоянии с "Диназом" коллектив коллектив из Горишних Плавней провалил второй тайм и заслуженно уступил. Интересно понаблюдать сможет ли эта команда достойно пройти испытание из трех подряд поражений.

Полтавчане продолжают поиски себя, но заметно, что прогресс от матча к матчу присутствует. Однако стабильности еще безусловно не хватает. У подопечных Сысенко были все шансы выигрывать у "Виктории", но свои моменты во втором тайме не реализовали, а потом еще и допустили ошибку в защите - 2:2. С наилучшей стороны проявил себя вышедший и забивший дебютант Вивдич. Теперь у Стрельцова есть достойный конкурент за место в старте. Ожидаем, что более опытная и более солидная "Полтава" сможет выиграть.