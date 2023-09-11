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Металлист подпишет форварда Динамо
Евгений Исаенко оформляет свой переход
23-летний нападающий "Динамо" Евгений Исаенко продолжит карьеру в "
Как сообщает Sport.ua, вероятно, речь идет об аренде. Сейчас футболист улаживает последние формальности перед переходом из Киева в Харьков.
Накануне Исаенко сыграл за "Металлист" в товарищеском матче с "Минаем" (3:0).
Напомним, что прошлый сезон форвард провёл в аренде в аренде в "Колосе" (19 матчей в УПЛ), а до этого успел побывать в аренде в "Черноморце".
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Источник:sport.ua
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