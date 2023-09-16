Первая лига. Ингулец в меньшинстве обыгрывает Викторию

Безусловно, этот матч был центральным в туре, потому что встречались лидеры группы. Обе команды в нынешнем чемпионате еще не проигрывали. "Ингулец" уже второй раз в этом сезоне принимал "Викторию", а первая встреча завершилась кубковым поражением хозяев.

В первой половине встречи сложно было отдать кому-либо инициативу. Обе команды поочередно владели мячом, но раскрываться не хотели, ведь понимали цену ошибки. В конце тайма хозяева остались в меньшинстве. За фол в центре поля вторую желтую получил Сидоренко. Реализовать численное большинство до перерыва сумчане не смогли.

Даже в меньшинстве подопечные Лупашко открыли счет. Мельничук с фланга подал, а Пятов в одно касание пробил в угол – 1:0. Не успели гости прийти в себя, как пропустили второй раз. Со штрафного шикарным ударом отличился Ярослав Богунов – 2:0. В психологическом плане подопечным Бессмертного было уже очень сложно вернуться в игру.

В середине второго тайма впервые после травмы вышел один из лидеров петровцев Александр Козак. Забить хотя бы мяч гости не смогли.В конце встречи за фол против Резепова арбитр назначил пенальти в ворота сумчан. Одиннадцатиметровый реализовал Кольцов – 3:0.

Таким образом, "Ингулец" отрывается от своего конкурента уже на семь очков.

"Ингулец" - "Виктория" 3:0

Голы: Пятов (57), Богунов (60), Кольцов (90, пен)

Удаление: Сидоренко (36)

"Ингулец" (стартовый состав): Алексей Паламарчук, Станислав-Нури Малыш, Евгений Запорожец, Александр Пятов, Артём Ситало, Виталий Кольцов, Михаил Шершень, Владислав Сидоренко, Юрий Козыренко, Ярослав Богунов, Максим Мельничук

"Виктория" (стартовый состав): Александр Литвиненко, Алексей Зозуля, Андрей Нелин, Дмитрий Ульянов, Ярослав Галенко, Максим Покотилюк, Богдан Мышенко, Денис Долинский, Максим Сасовский, Вадим Шаврин, Сергей Машталир