  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. Первая лига
  4. Первая лига. Ингулец в меньшинстве обыгрывает Викторию
В тренде
Первая лига
Первая лига

Первая лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Первая лига. Ингулец в меньшинстве обыгрывает Викторию

Первая лига
(1 голосов)

Победа на характере для подопечных Лупашка

Первая лига. Ингулец в меньшинстве обыгрывает Викторию

Фото: ФК Вікторія

Владислав Пригода Автор UA-Футбол
Новина українською

Безусловно, этот матч был центральным в туре, потому что встречались лидеры группы. Обе команды в нынешнем чемпионате еще не проигрывали. "Ингулец" уже второй раз в этом сезоне принимал "Викторию", а первая встреча завершилась кубковым поражением хозяев.

В первой половине встречи сложно было отдать кому-либо инициативу. Обе команды поочередно владели мячом, но раскрываться не хотели, ведь понимали цену ошибки. В конце тайма хозяева остались в меньшинстве. За фол в центре поля вторую желтую получил Сидоренко. Реализовать численное большинство до перерыва сумчане не смогли.

Даже в меньшинстве подопечные Лупашко открыли счет. Мельничук с фланга подал, а Пятов в одно касание пробил в угол – 1:0. Не успели гости прийти в себя, как пропустили второй раз. Со штрафного шикарным ударом отличился Ярослав Богунов – 2:0. В психологическом плане подопечным Бессмертного было уже очень сложно вернуться в игру.

В середине второго тайма впервые после травмы вышел один из лидеров петровцев Александр Козак. Забить хотя бы мяч гости не смогли.В конце встречи за фол против Резепова арбитр назначил пенальти в ворота сумчан. Одиннадцатиметровый реализовал Кольцов – 3:0.

Таким образом, "Ингулец" отрывается от своего конкурента уже на семь очков.

"Ингулец" - "Виктория" 3:0

Голы: Пятов (57), Богунов (60), Кольцов (90, пен)

Удаление: Сидоренко (36)

"Ингулец" (стартовый состав): Алексей Паламарчук, Станислав-Нури Малыш, Евгений Запорожец, Александр Пятов, Артём Ситало, Виталий Кольцов, Михаил Шершень, Владислав Сидоренко, Юрий Козыренко, Ярослав Богунов, Максим Мельничук

"Виктория" (стартовый состав): Александр Литвиненко, Алексей Зозуля, Андрей Нелин, Дмитрий Ульянов, Ярослав Галенко, Максим Покотилюк, Богдан Мышенко, Денис Долинский, Максим Сасовский, Вадим Шаврин, Сергей Машталир

По теме
yellow-arrow
Первая лига. Диназ вырывает ничью в противостоянии с Полтавой
yellow-arrow
Первая лига. Дубль Приходько приносит победу Хусту
yellow-arrow
Первая лига. Третья ничья подряд для бузовской Нивы
Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Ингулец (Петрово) Виктория (Сумы)
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:

Популярное сейчас

Новости по теме

Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
10 000 грн
freebet
На сайт
2
2 500 грн
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде