Галицкое дерби в Тернополе. Что смотреть в воскресенье в Первой лиге

Завтра сыграют последние четыре матча девятого тура в Первой лиге. Вашему вниманию анонс этих интригующих противостояний.

Группа А

"Нива" Тернополь - "Карпаты"

24.09.2023. 16:00. "Тернопольский г. ст. им. Р. Шухевича". г. Тернополь

Тернопольская "Нива" после прошлого тура объявила об увольнении главного тренера Василия Малыка. Тернопольский клуб потерпел пять поражений в последних семи матчах. В последних трех поединках команда Малыка не забила ни одного гола. Исполняющим обязанности главного тренера тернопольской команды стал входивший в тренерский штаб Василия Малыка Александр Стахов. "Львовяне" хоть и победили "Подолье" в прошлом туре, но к игре команды осталось немало вопросов. За счет характера и индивидуального мастерства удалось дожать соперника. Такие поединки показали, что футболистам "Карпат" следует играть более сконцентрировано у собственных ворот. Ожидаем, что в гостевом матче "львы" смогут набрать три очка против соперника, который пока не в лучшем состоянии.

Группа Б

"Кремень" - "Мариуполь"

24.09.2023. 12:30. "Кремень-Арена им. Олега Бабаева". г. Кременчуг

Подопечные Локтионова неприятно удивили сокрушительным поражением (0:6) от "Левого Берега". Команда выглядела беспомощной во всех линиях. Надеемся, что этот результат разозлит молодых футболистов "Кремня" и уже завтра они смогут проявить характер. "Мариуполь" не знает горечи поражения в чемпионате на протяжении рекордных для клуба 6 игр (4 ничьи и 2 победы). Подопечные Красноперова на последних секундах упустили победу над "Металлургом", но за игрой приазовцы доказали, что они не просто так находятся в верхней части таблицы. Именно гости считаются фаворитами противостояния.

"Металлург" - "Диназ"

24.09.2023. 13:30. "Центральный" г. Умань

Запорожцы в меньшинстве смогли вырвать ничью в противостоянии с "Мариуполем". Футболисты "Металлурга" проявили характер, но потеря Басова существенно отразилась на надежности команды в защите. Особенно это касается игры на втором этаже. Дебютировать за запорожцев уже в воскресенье может нападающий Руслан Буряк, который в этом сезоне начинал в "Эпицентре". Завершился безничейный клубный рекордный сериал "Диназа" в Первой лиге, продолжавшийся 9 игр: 4 победы и 5 поражений. Фаворитами этого матча являются хозяева, которые должны набирать три очка.

"Горняк-Спорт" - "Ингулец"

24.09.2023. 15:00. "Юность". г. Горишние Плавни

Беспроигрышная клубная рекордная серия "Ингульца" в Первой лиге длится 21 декабря: 15 побед и 6 ничьих. "Горняк-Спорт" после уверенного старта сезона пока результатами не радует. Подопечные Куценко занимают последнее место и рассчитывать на положительный результат против лидера очень сложно. В прошлом туре в состав петровцев вернулся один из лидеров команды Козак, который в этом матче может выйти в стартовом составе.