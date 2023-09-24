Кремень - Мариуполь: смотреть онлайн, прямая видеотрансляция

Хозяева будут стремиться реабилитироваться сокрушительное поражение от "Левого Берега" (0:6). Однако добиться положительного результата будет непросто, ведь приазовцы сейчас на ходу. "Мариуполь" не знает горечи поражения в чемпионате на протяжении рекордных для клуба шести игр (4 ничьи и 2 победы).

Смотрите прямую трансляцию матча на официальном YouTube канале ПФЛ. Игра начнется в 12.30.