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Кремень - Мариуполь: смотреть онлайн, прямая видеотрансляция
Кремень - Мариуполь: Онлайн видео трансляция матча ⋇ 24.09.2023 ⋇ Смотреть футбол на UA-Футбол
Фото: ФК Кремінь
Хозяева будут стремиться реабилитироваться сокрушительное поражение от "Левого Берега" (0:6). Однако добиться положительного результата будет непросто, ведь приазовцы сейчас на ходу. "Мариуполь" не знает горечи поражения в чемпионате на протяжении рекордных для клуба шести игр (4 ничьи и 2 победы).
Смотрите прямую трансляцию матча на официальном YouTube канале ПФЛ. Игра начнется в 12.30.
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