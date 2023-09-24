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Кремень - Мариуполь: смотреть онлайн, прямая видеотрансляция

Первая лига
(1 голосов)

Кремень - Мариуполь: Онлайн видео трансляция матча ⋇ 24.09.2023 ⋇ Смотреть футбол на UA-Футбол

Кремень - Мариуполь: смотреть онлайн, прямая видеотрансляция

Фото: ФК Кремінь

UA-Футбол
Новина українською

Хозяева будут стремиться реабилитироваться сокрушительное поражение от "Левого Берега" (0:6). Однако добиться положительного результата будет непросто, ведь приазовцы сейчас на ходу. "Мариуполь" не знает горечи поражения в чемпионате на протяжении рекордных для клуба шести игр (4 ничьи и 2 победы).

Смотрите прямую трансляцию матча на официальном YouTube канале ПФЛ. Игра начнется в 12.30.

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В статье: Кремень (Кременчуг) ФСК Мариуполь смотреть футбол онлайн
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