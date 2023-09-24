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Горняк-Спорт - Ингулец: смотреть онлайн, прямая видеотрансляция

Первая лига
(1 голосов)

Горняк-Спорт - Ингулец: Онлайн видео трансляция матча ⋇ 24.09.2023 ⋇ Смотреть футбол на UA-Футбол

Горняк-Спорт - Ингулец: смотреть онлайн, прямая видеотрансляция

Фото: ФК Гірник-Спорт

UA-Футбол
Новина українською

Встреча аутсайдера и лидера группы. В прошлом туре подопечные Валерия Куценко потерпели пятое подряд поражение в чемпионате. Смогут ли хозяева прервать эту серию в противостоянии с грозным соперником? Сейчас в это сложно поверить, ведь петровцы с солидным запасом лидируют и очки никому не собираются отдавать.

Смотрите прямую трансляцию матча на официальном YouTube канале ПФЛ. Игра начнется в 15.00.

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В статье: Горняк-Спорт (Горишние Плавни) Ингулец (Петрово) смотреть футбол онлайн
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