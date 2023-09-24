Горняк-Спорт - Ингулец: смотреть онлайн, прямая видеотрансляция

Встреча аутсайдера и лидера группы. В прошлом туре подопечные Валерия Куценко потерпели пятое подряд поражение в чемпионате. Смогут ли хозяева прервать эту серию в противостоянии с грозным соперником? Сейчас в это сложно поверить, ведь петровцы с солидным запасом лидируют и очки никому не собираются отдавать.

Смотрите прямую трансляцию матча на официальном YouTube канале ПФЛ. Игра начнется в 15.00.