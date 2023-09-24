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Горняк-Спорт - Ингулец: смотреть онлайн, прямая видеотрансляция
Горняк-Спорт - Ингулец: Онлайн видео трансляция матча ⋇ 24.09.2023 ⋇ Смотреть футбол на UA-Футбол
Фото: ФК Гірник-Спорт
Встреча аутсайдера и лидера группы. В прошлом туре подопечные Валерия Куценко потерпели пятое подряд поражение в чемпионате. Смогут ли хозяева прервать эту серию в противостоянии с грозным соперником? Сейчас в это сложно поверить, ведь петровцы с солидным запасом лидируют и очки никому не собираются отдавать.
Смотрите прямую трансляцию матча на официальном YouTube канале ПФЛ. Игра начнется в 15.00.
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