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Первая лига. Скандальная концовка матча в Горишних Плавнях
"Ингулец" сам себе создал проблемы
Фото: ФК Інгулець
В прошлом туре подопечные Валерия Куценко потерпели пятое подряд поражение в чемпионате, потому хозяева прогнозируемо занимали последнее место. "Ингулец" после победы над "Викторией" закрепил лидерство и стремился продолжить свою победную серию. Отметим, что в запасе остался капитан петровцев Запорожец.
В первой половине встречи гости прогнозируемо доминировали, но легко им не было. На 29-й минуте подопечные Лупашко все же смогли открыть счет после помощи соперников. Романенко не попал по мячу, а Богунов с нескольких метров расстрелял ворота – 0:1. В конце тайма шикарну возможность увеличить преимущество потерять петровцы. Александр Козак с пенальти пробил мимо ворот.
После перерыва характер игры не изменился. Футболисты "Ингульца" доминировали, но никак не могли увеличить свое преимущество. Хозяева вообще ничего не могли создать в атаке. Паламарчук откровенно скучал, а вот у его коллеги работы было очень много.
На 80-й минуте лидера группы наказали за расточительство. Даниил Тузенко с линии штрафной пробил в дальний угол и мяч от стойки залетел в ворота – 1:1. Не ищите логику в футболе...
На шестой компенсированной минуте арбитр назначил пенальти в ворота хозяев за фол Романенка на Квасове. Очень неоднозначное решение... Одиннадцатиметровый реализовал Кольцов – 1:2.
"Горняк-Спорт" - "Ингулец" 1:2
Голы: Тузенко (80) - Богунов (29), Кольцов (90+7, пен)
Нереализованный пенальти: Козак (39)
"Горняк-Спорт" (стартовый состав): Проценко - Шептицкий, Мороз, Черныш, Романенко, Черткоев, Орнат, Жуков. Дмитриев, Петров, Нсини
"Ингулец" (стартовый состав): Паламарчук - Ченбай, Малыш, Шершень, Мельничук, Гаджук, Пятов, Богунов, Казак, Резепов, Ситало
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