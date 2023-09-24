Первая лига. Скандальная концовка матча в Горишних Плавнях

В прошлом туре подопечные Валерия Куценко потерпели пятое подряд поражение в чемпионате, потому хозяева прогнозируемо занимали последнее место. "Ингулец" после победы над "Викторией" закрепил лидерство и стремился продолжить свою победную серию. Отметим, что в запасе остался капитан петровцев Запорожец.

В первой половине встречи гости прогнозируемо доминировали, но легко им не было. На 29-й минуте подопечные Лупашко все же смогли открыть счет после помощи соперников. Романенко не попал по мячу, а Богунов с нескольких метров расстрелял ворота – 0:1. В конце тайма шикарну возможность увеличить преимущество потерять петровцы. Александр Козак с пенальти пробил мимо ворот.

После перерыва характер игры не изменился. Футболисты "Ингульца" доминировали, но никак не могли увеличить свое преимущество. Хозяева вообще ничего не могли создать в атаке. Паламарчук откровенно скучал, а вот у его коллеги работы было очень много.

На 80-й минуте лидера группы наказали за расточительство. Даниил Тузенко с линии штрафной пробил в дальний угол и мяч от стойки залетел в ворота – 1:1. Не ищите логику в футболе...

На шестой компенсированной минуте арбитр назначил пенальти в ворота хозяев за фол Романенка на Квасове. Очень неоднозначное решение... Одиннадцатиметровый реализовал Кольцов – 1:2.

"Горняк-Спорт" - "Ингулец" 1:2

Голы: Тузенко (80) - Богунов (29), Кольцов (90+7, пен)

Нереализованный пенальти: Козак (39)

"Горняк-Спорт" (стартовый состав): Проценко - Шептицкий, Мороз, Черныш, Романенко, Черткоев, Орнат, Жуков. Дмитриев, Петров, Нсини

"Ингулец" (стартовый состав): Паламарчук - Ченбай, Малыш, Шершень, Мельничук, Гаджук, Пятов, Богунов, Казак, Резепов, Ситало