Кипер Карпат отреагировал на информацию об интересе Шерифа

Голкипер "Карпат" Андрей Кожухарь отреагировал на информацию о том, что его персоной интересуется молдавский "Шериф".

"Впервые слышу о заинтересованности "Шерифа". Я на контракте с "Карпатами" и сейчас все внимание сосредоточено на выступлении за львовскую команду, которая нацелилась на завоевание путевки в Премьер-лигу. Хочу внести свой весомый вклад в выполнение этой задачи", - сказал Кожухарь.