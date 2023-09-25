  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. Первая лига
  4. Кипер Карпат отреагировал на информацию об интересе Шерифа
В тренде
Первая лига
Первая лига

Первая лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Кипер Карпат отреагировал на информацию об интересе Шерифа

Первая лига
Обновлено
(1 голосов)

Говорит, что впервые слышит

Кипер Карпат отреагировал на информацию об интересе Шерифа

fckarpaty.org.ua

Новина українською

Голкипер "Карпат" Андрей Кожухарь отреагировал на информацию о том, что его персоной интересуется молдавский "Шериф".

"Впервые слышу о заинтересованности "Шерифа". Я на контракте с "Карпатами" и сейчас все внимание сосредоточено на выступлении за львовскую команду, которая нацелилась на завоевание путевки в Премьер-лигу. Хочу внести свой весомый вклад в выполнение этой задачи", - сказал Кожухарь.

Напомним, что кроме интереса от "Шерифа" СМИ писали о том, что сборная Молдовы рассматривает вариант натурализация Кожухаря.

По теме
yellow-arrow
Агент голкипера Карпат подтвердил возможную смену гражданства своим клиентом
yellow-arrow
Шериф интересуется голкипером Карпат Кожухарем, Молдова заинтересована в его натурализации
yellow-arrow
Экс-тренер Олимпика может возглавить Кремень
Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Шериф (Тирасполь) Андрей Кожухарь Карпаты (Львов)
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:
Источник:
sport.ua

Популярное сейчас

Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
10 000 грн
freebet
На сайт
2
2 500 грн
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде