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Кипер Карпат отреагировал на информацию об интересе Шерифа
Говорит, что впервые слышит
fckarpaty.org.ua
Голкипер "Карпат" Андрей Кожухарь отреагировал на информацию о том, что его персоной интересуется молдавский "Шериф".
"Впервые слышу о заинтересованности "Шерифа". Я на контракте с "Карпатами" и сейчас все внимание сосредоточено на выступлении за львовскую команду, которая нацелилась на завоевание путевки в Премьер-лигу. Хочу внести свой весомый вклад в выполнение этой задачи", - сказал Кожухарь.
Напомним, что кроме интереса от "Шерифа" СМИ писали о том, что с
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