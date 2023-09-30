Испытание лидером для Хуста, дебют нового тренера Кремня. Что смотреть в воскресенье в Первой лиге

В воскресенье сыграют еще пять матчей десятого тура в Первые лиге. Шанс реабилитироваться за потерю очков есть у "Карпат", которые сыграют против "Хуста".

Группа А

"Хуст" - "Карпаты"

01.10.2023. 14:00. "Карпаты". м. Хуст

Львовяне в прошлом туре потеряли очки в Тернополе, потому рассчитывают реабилитироваться за этот результат. Это был матч, соответствующий характеру дерби с первой минуты и до последней. "Карпаты" наиграли на победу в этом матче, но свои моменты не смогли реализовать. Отметим, что подопечные Маркевича лучшие в девятом туре по передачам (всего 517, из них 420 - точные). Львовянам удавалось сохранять холодную голову и навязывать соперникам свой футбол. "Хуст" в Ужгороде одержал вторую победу подряд. Вновь отличился 21-летний хавбек Назар Приходько. Напомним, что в первом круге "Карпаты" хоть и победили, но даже в меньшинстве хустяне смогли навязать борьбу.

"Агробизнес" - "Нива" Бузова

01.10.2023. 14:30. "Юность". г. Волочиск

Завершилась безголевая серия "Агробизнеса", длившаяся 427 минут. Подопечные Чижевского должны были побеждать "Прикарпатье", но потеряли концентрацию и пропустили в компенсированное время. Коллектив из Бузовой хоть и наконец-то впервые за четыре тура победил, но к игре команды осталось немало вопросов. Если бы "Эпицентр" реализовал все свои моменты, то результат был бы другим. У подопечных Жабченко есть немало игровых проблем, но пока удается достигать желаемого результата. Напомним, что "Нива" в нынешнем сезоне еще не проигрывала.

Группа Б

"Кремень" - "Металлург"

01.10.2023. 12:30. "Кремень-Арена им. Олега Бабаева". г. Кременчуг

Существенные изменения произошли в "Кремне" после прошлого тура. Клуб сообщил о назначении Игоря Климовского на должность главного тренера команды. Будут помогать 51-летнему специалисту Руслан Уманец, Дмитрий Назаренко и Сергей Карпов. Три поражения подряд заставили Романа Локтионова подать в отставку. Запорожцы в прошлом туре сыграли вничью с "Диназом", хотя могли даже проигрывать. "Металлург" три тура подряд играет вничью и рассчитывает уже в воскресенье прервать эту серию.

"Виктория" - "Мариуполь"

01.10.2023. 13:00. "Юбилейный". г. Сумы

Сумчане на неделе обыграли "Минай" и вышли в четвертьфинал Кубка Украины. Хватит ли команде сил на противостояние с амбициозным соперником, который в недельном цикле готовился к игре. "Виктория" в основном состоит из опытных игроков, потому с функциональной готовностью могут быть проблемы. "Мариуполь" не знает горечи поражения в чемпионате на протяжении рекордных для клуба семи игр (3 победы и 4 ничьих). Ожидаем, что подопечные смогут навязать борьбу второй команде группы.

"Горняк-Спорт" - "Левый Берег"

01.10.2023. 13:30. "Юность". г. Горишние Плавни

У подопечных Куценко были все шансы отобрать очки у "Ингульца", но на седьмой компенсированной минуте пропустили с пенальти. Существенные проблемы у последней команды группы с атакой – всего пять голов. Проигрышная клубная антирекордная серия "Горняка-Спорта" продолжается в Первой лиге 6 игр. Киевляне даже в большинстве уступили "Виктории" и опустились на четвертое место. 23 раза теряли мяч игроки "Левого Берега" - это самый худший показатель в туре. В этом противостоянии у подопечных Первака есть все шансы набрать три очка, но не стоит недооценивать соперника, чтобы не получить существенных проблем, которые были у "Ингульца".