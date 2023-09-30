Полтава - Ингулец: смотреть онлайн, прямая видеотрансляция

Безусловно, это центральный матч всего тура. Лидер группы Б будет принимать третью команду, которая по своему кадровому потенциалу способна навязать борьбу любому сопернику. Беспроигрышная клубная рекордная серия "Ингульца" в Первой лиге длится 22 игры: 16 побед и 6 ничьих. Однако есть все шансы, что она может прерваться в Полтаве.

Смотрите прямую трансляцию матча на официальном YouTube канале ПФЛ. Игра начнется в 15.00.