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Полтава - Ингулец: смотреть онлайн, прямая видеотрансляция
Полтава - Ингулец: Онлайн видео трансляция матча ⋇ 30.09.2023 ⋇ Смотреть футбол на UA-Футбол
Фото: СК Полтава
Безусловно, это центральный матч всего тура. Лидер группы Б будет принимать третью команду, которая по своему кадровому потенциалу способна навязать борьбу любому сопернику. Беспроигрышная клубная рекордная серия "Ингульца" в Первой лиге длится 22 игры: 16 побед и 6 ничьих. Однако есть все шансы, что она может прерваться в Полтаве.
Смотрите прямую трансляцию матча на официальном YouTube канале ПФЛ. Игра начнется в 15.00.
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