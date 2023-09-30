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Полтава - Ингулец: смотреть онлайн, прямая видеотрансляция

Первая лига
(1 голосов)

Полтава - Ингулец: Онлайн видео трансляция матча ⋇ 30.09.2023 ⋇ Смотреть футбол на UA-Футбол

Полтава - Ингулец: смотреть онлайн, прямая видеотрансляция

Фото: СК Полтава

UA-Футбол
Новина українською

Безусловно, это центральный матч всего тура. Лидер группы Б будет принимать третью команду, которая по своему кадровому потенциалу способна навязать борьбу любому сопернику. Беспроигрышная клубная рекордная серия "Ингульца" в Первой лиге длится 22 игры: 16 побед и 6 ничьих. Однако есть все шансы, что она может прерваться в Полтаве.

Смотрите прямую трансляцию матча на официальном YouTube канале ПФЛ. Игра начнется в 15.00.

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В статье: Ингулец (Петрово) СК Полтава смотреть футбол онлайн
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