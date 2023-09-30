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Первая лига. Капитан приносит Буковине победу
Последняя игра субботы
Фото: Нива Тернопіль
"Нива" не побеждает в чемпионате с 3 сентября, но ничья с "Карпатами" должна придать команде уверенность в своих силах. "Буковина" в прошлой игре в гостях сыграла вничью с "Подольем".
На перерыв соперники ушли без голов. В первой половине встречи было немного ярких эпизодов. Можно только вспомнить удар Зиня в дальний угол, но с ним справился Пономаренко. У гостей стоит отметить удар Новотрясова, когда пришлось вступать в игру Механиву.
Во втором тайме характер игры не изменился, хотя игровым преимуществом владели все же хозяева. С позиционным футболом команды имели существенные проблемы. В конце встречи шикарную возможность забить имел Бодня, но он из пределов штрафной попал в штангу.
На последней минуте после подачи с углового Новотрясов пробил в дальний угол и принес своей команде победу – 0:1. Вот такое неожиданное развитие событий.
"Нива" Тернополь - "Буковина" 0:1
Голы: Новотрясов (90)
"Нива" (стартовый состав): Максим Механив, Олег Соколов, Андрей Зинь, Олег Хруставка, Максим Мудрый, Андрей Бэй, Андрей Ризнык, Игорь Гатала, Роман Волохатый, Сергей Давыдов, Максим Процив
"Буковина" (стартовый состав): Иван Пономаренко, Артем Рябый, Денис Рябый, Артур Новотрясов, Александр Глагола, Артем Цурупин, Дмитрий Прокопчук, Иван Пец, Василий Палагнюк, Виталий Фарасеенко, Артем Данилюк
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