Первая лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Первая лига. Левый Берег благодаря пенальти обыгрывает аутсайдера
Испытания для аутсайдера
Фото: ФК Лівий Берег
Киевляне после дебюта в первой лиге в гостях еще не побеждали. Встреча против последней команды группы – хорошая возможность прервать эту серию. Однако недооценивать подопечных Куценко не стоит, ведь прошлый тур продемонстрировал, что у "Горняка-Спорт" есть характер.
В первой половине встречи гости больше контролировали мяч, но голевых моментов не было. Вспомнить можно разве что удар Янковского выше ворот. У "Горняка-Спорта" снова проявилась проблема с выходом из защиты в атаку. Киевляне разочаровали отсутствием комбинационного футбола.Однако на последней минуте тайма мяч после удара Спивакова попал в руку Мороза - пенальти и красная для капитана "Горняка-Спорт". Одиннадцатиметровый реализовал Спиваков – 0:1.
Во втором тайме гости уверенно играли по счету, но создать какие-то проблемы защите "Горняка-Спорт" даже в большинстве они не могли. Весьма сложно было наблюдать за таким медленным и скучным футболом. В середине тайма впервые акцентированно дошли до ворот хозяева, но удар Молько парировал голкипер.
На 90-й минуте команды остались в равных составах. Вторую желтую получил Дударенко. Времени на то, чтобы отыграться, у хозяев уже не было.
"Горняк-Спорт" - "Левый Берег" 0:1
Голы: Спиваков (45+1, пен)
Удаление: Мороз (45) - Дударенко (90)
"Горняк-Спорт" (стартовый состав): Проценко – Шептицкий, Мороз, Черныш, Романенко, Черткоев, Тузенко, Гора, Жуков, Дмитриев, Нсини
"Левый Берег" (стартовый состав): Чернятинский – Дударенко, Слотюк, Якымив, Быков, Спиваков, Дедух, И. Когут, Кулиш, Янковский, Сухоручко
Популярное сейчас
- Герой матча. Голкипер Авранша потянул пенальти и через несколько минут забил победный гол – ВИДЕО
- "Что-то нашептали в ухо Ахметову": Сабо рассказал свою версию, почему Шахтер уволил Йовичевича
- Силы обороны уничтожили еще три десятка артсистем. Генштаб подытожил потери оккупантов
- Первая лига. Результативная ничья в Хмельницком
- Она сказала ДА. Защитник Руха сделал предложение руки и сердца своей девушке. ФОТО
- Николай Шапаренко, похоже, закрутил роман с дочерью легенды Динамо. ФОТО
Новости по теме
- 21:51 Украинские Испытание лидером для Хуста, дебют нового тренера Кремня. Что смотреть в воскресенье в Первой лиге
- 18:00 Украинские Игра за шесть очков в Чернигове, интригующее противостояние в Борисполе. Что смотреть в воскресенье в Первой лиге
- 12:41 Украинские Назначены арбитры на матчи 4-го раунда Кубка Украины