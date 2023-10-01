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Первая лига. Левый Берег благодаря пенальти обыгрывает аутсайдера

Первая лига
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Испытания для аутсайдера

Первая лига. Левый Берег благодаря пенальти обыгрывает аутсайдера

Фото: ФК Лівий Берег

Владислав Пригода Автор UA-Футбол
Новина українською

Киевляне после дебюта в первой лиге в гостях еще не побеждали. Встреча против последней команды группы – хорошая возможность прервать эту серию. Однако недооценивать подопечных Куценко не стоит, ведь прошлый тур продемонстрировал, что у "Горняка-Спорт" есть характер.

В первой половине встречи гости больше контролировали мяч, но голевых моментов не было. Вспомнить можно разве что удар Янковского выше ворот. У "Горняка-Спорта" снова проявилась проблема с выходом из защиты в атаку. Киевляне разочаровали отсутствием комбинационного футбола.Однако на последней минуте тайма мяч после удара Спивакова попал в руку Мороза - пенальти и красная для капитана "Горняка-Спорт". Одиннадцатиметровый реализовал Спиваков – 0:1.

Во втором тайме гости уверенно играли по счету, но создать какие-то проблемы защите "Горняка-Спорт" даже в большинстве они не могли. Весьма сложно было наблюдать за таким медленным и скучным футболом. В середине тайма впервые акцентированно дошли до ворот хозяева, но удар Молько парировал голкипер.

На 90-й минуте команды остались в равных составах. Вторую желтую получил Дударенко. Времени на то, чтобы отыграться, у хозяев уже не было.

"Горняк-Спорт" - "Левый Берег" 0:1

Голы: Спиваков (45+1, пен)

Удаление: Мороз (45) - Дударенко (90)

"Горняк-Спорт" (стартовый состав): Проценко – Шептицкий, Мороз, Черныш, Романенко, Черткоев, Тузенко, Гора, Жуков, Дмитриев, Нсини

"Левый Берег" (стартовый состав): Чернятинский – Дударенко, Слотюк, Якымив, Быков, Спиваков, Дедух, И. Когут, Кулиш, Янковский, Сухоручко

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В статье: Горняк-Спорт (Горишние Плавни) Левый берег (Киев)
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