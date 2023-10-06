Прикарпатье - Нива Тернополь: смотреть онлайн, прямая видеотрансляция

Прикарпатцы играют вничью уже в четырех матчах подряд. "Нива", несмотря на смену тренера, в предыдущих двух играх не побеждала, а в прошлом туре уступила дома "Буковине". Учитывая турнирную таблицу, обе команды устроит только победа.

Смотрите прямую трансляцию матча на официальном YouTube канале ПФЛ. Игра начнется в 14.15.