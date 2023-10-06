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Прикарпатье - Нива Тернополь: смотреть онлайн, прямая видеотрансляция
Прикарпатье - Нива Тернополь: Онлайн видео трансляция матча ⋇ 06.10.2023 ⋇ Смотреть футбол на UA-Футбол
Фото: МФК Прикарпаття
Прикарпатцы играют вничью уже в четырех матчах подряд. "Нива", несмотря на смену тренера, в предыдущих двух играх не побеждала, а в прошлом туре уступила дома "Буковине". Учитывая турнирную таблицу, обе команды устроит только победа.
Смотрите прямую трансляцию матча на официальном YouTube канале ПФЛ. Игра начнется в 14.15.
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