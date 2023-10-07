Игра тура в Полтаве, интригующее противостояние в Буче. Что смотреть в воскресенье в Первой лиге

Завтра сыграют еще четыре матча одиннадцатого тура в Первой лиге. Вашему вниманию анонс противостояний.

Группа А

"Нива" Бузова - "Подолье"

08.10.2023. 13:30. "Юбилейный". м. Буча

Встреча второй и восьмой команд группы. Подопечные Игоря Жабченко на прошлой неделе впервые в сезоне проиграли – 0:1 "Агробизнесу". Таким образом, бузовский коллектив снова отпустил лидера, поэтому будет пытаться реабилитироваться за это досадное поражение. У "Нивы" есть все шансы достичь желаемого результата, если учитывать кадровый потенциал. "Подолье" два тура подряд играет вничью и также рассчитывает прервать эту серию. Нас ожидает противостояние коллективов с серьезным кадровым потенциалом, в котором фаворитом считаются все же хозяева.

"Буковина" - "Карпаты"

08.10.2023. 14:30. "Буковина". г. Черновцы

Беспроигрышная серия "Карпат" в чемпионатах продолжается 11 игр: 8 побед и 3 ничьих. Львовяне реабилитировались за досадную ничью в Тернополе и разгромили "Хуст" – 3:0. Подопечные Маркевича справились с главной задачей – раскрывать насыщенную защиту соперника. Отметим бразильского нападающего Невеса, не забившего пять игр подряд, но в Хусте отличившегося дублем. "Буковина" два тура подряд не проигрывает - четыре очка. Победа на последних минутах над "Нивой" должна придать команде уверенность в своих силах, но рассчитывать на зачетные пункты в противостоянии со "львами" сложно.

Группа Б

"Полтава" - "Левый Берег"

08.10.2023. 14:00. "Молодежный". г. Полтава

Безусловно, это центральная игра всего тура. Четвертая команда группы будет принимать третью. В случае победы полтавчане смогут вернуться в топ-3. Подопечные Сысенко неделю назад впервые за шесть игр уступили, но смогли навязать борьбу лидеру группы "Ингульцу" и даже побеждали по ходу матча. "Левый Берег" наконец-то смог одержать дебютную победу в гостях, но к игре подопечных Первака против "Горняка-Спорт" осталось немало вопросов. Слишком пассивно киевляне играли в заключительной трети поля. Против "Полтава" нужно прибавлять, чтобы рассчитывать на победу. Напомним, что в первом круге три очка набрали именно полтавчане.

"Ингулец" - "Чернигов"

08.10.2023. 15:00. "Ингулец". пгт. Петрово

Встреча лидера и седьмой группы. Беспроигрышная клубная рекордная серия "Ингульца" в Первой лиге длится 23 игры: 17 побед и 6 ничьих. Сложно даже вообразить, что может помешать петровцам продолжить эту серию. Безусловно, победа над "Диназом" придаст "северянам" положительных эмоций, но эта команда пока не способна на равных играть против подопечных Лупашко, превосходящих своих соперников во всех компонентах. Ожидаем уверенную победу "Ингульца".