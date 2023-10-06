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Первая лига. Прикарпатье и тернопольская Нива голов не забивали

Первая лига
(1 голосов)

Скучный футбол в Ивано-Франковске

Первая лига. Прикарпатье и тернопольская Нива голов не забивали

Фото: МФК Прикарпаття

Владислав Пригода Автор UA-Футбол
Новина українською

Встреча команд, которые не впечатляют своими результатами по ходу сезона. Прикарпатцы три тура подряд играют вничью, а футболисты "Нивы" в предыдущих двух матчах не побеждали.

Отметим, что на этой неделе тернопольский клуб объявил об уходе сразу двух футболистов – защитника Романа Сливы и полузащитника Максима Процива.

В первом тайме не было понятно, за счет чего команды хотят забивать. Борьба, борьба и еще раз борьба. Работы у голкиперов вообще не было. Нулевая ничья – максимально закономерный результат.

После перерыва хозяева несколько активизировались, но им не хватало конструктива в заключительной трети поля. Сложно было наблюдать за футболом такого низкого качества. На 83-й минуте могли даже вырывать победу гости, когда после прострела Танчака с нескольких метров в руки голкиперу пробил Хруставка. На победу все же больше наиграли Ивано-Франковск, но свои немногочисленные моменты они не реализовали.

"Прикарпатье" - "Нива" Тернополь 0:0

"Прикарпатье" (стартовый состав): Пицан – Француз, Соловьев, Геник, Швец, Романов, Цюцюра, Шинкаренко, Хома, Барчук, Семка

"Нива" Тернополь (стартовый состав): Механив - Соколов, Зинь, Хруставка, Мудрый, Давыдов, Бэй, Бороденко, Гатала, Волохатый, Галадей

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В статье: Нива (Тернополь) Прикарпатье (Ивано-Франковск)
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