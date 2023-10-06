СМИ: Динамо зимой может продать двух своих лидеров, если получит хорошие предложения

Киевское " Динамо " этой зимой может продать двух своих лидеров – хавбека Виталия Буяльского и голкипера Георгия Бущана. Об этом пишет турецкое издание Hurriyet в контексте того, что обеими игроками интересуются турецкие клубы.

Издание отмечает, что финансовое положение киевского клуба не является стабильным, и поэтому Игорь Суркис будет готов продать лидеров, однако за суммы, которые он сочтет приемлемыми.

К Буяльскому якобы проявляют интерес "Бешикташ" и "Фенербахче", а Бущаном заинтересовал "Галатасарай", который готов предложить за вратаря около четырех миллионов евро.

Напомним, что контракт 30-летнего Буяльского с "Динамо" рассчитан на лето 2025 года, а соглашение 29-летнего Георгия Бущана рассчитан до конца июня 2026 года.