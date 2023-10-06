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СМИ: Динамо зимой может продать двух своих лидеров, если получит хорошие предложения
Буяльским и Бущаном якобы интересуются в Турции
Фото: Александр Приходько
Киевское "
Издание отмечает, что финансовое положение киевского клуба не является стабильным, и поэтому Игорь Суркис будет готов продать лидеров, однако за суммы, которые он сочтет приемлемыми.
К Буяльскому якобы проявляют интерес "Бешикташ" и "Фенербахче", а Бущаном заинтересовал "Галатасарай", который готов предложить за вратаря около четырех миллионов евро.
Напомним, что контракт 30-летнего Буяльского с "Динамо" рассчитан на лето 2025 года, а соглашение 29-летнего Георгия Бущана рассчитан до конца июня 2026 года.
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