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СМИ: Динамо зимой может продать двух своих лидеров, если получит хорошие предложения

Первая лига
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Буяльским и Бущаном якобы интересуются в Турции

СМИ: Динамо зимой может продать двух своих лидеров, если получит хорошие предложения

Фото: Александр Приходько

Новина українською

Киевское "Динамо" этой зимой может продать двух своих лидеров – хавбека Виталия Буяльского и голкипера Георгия Бущана. Об этом пишет турецкое издание Hurriyet в контексте того, что обеими игроками интересуются турецкие клубы.

Издание отмечает, что финансовое положение киевского клуба не является стабильным, и поэтому Игорь Суркис будет готов продать лидеров, однако за суммы, которые он сочтет приемлемыми.

К Буяльскому якобы проявляют интерес "Бешикташ" и "Фенербахче", а Бущаном заинтересовал "Галатасарай", который готов предложить за вратаря около четырех миллионов евро.

Напомним, что контракт 30-летнего Буяльского с "Динамо" рассчитан на лето 2025 года, а соглашение 29-летнего Георгия Бущана рассчитан до конца июня 2026 года.

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В статье: Фенербахче (Стамбул) Бешикташ (Стамбул) Виталий Буяльский Георгий Бущан Динамо (Киев) Галатасарай (Стамбул)
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Источник:
Hurriyet

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