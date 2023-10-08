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Ингулец - Чернигов: смотреть онлайн, прямая видеотрансляция
Ингулец - Чернигов: Онлайн видео трансляция матча ⋇ 08.10.2023 ⋇ Смотреть футбол на UA-Футбол
Фото: ФК Чернігів
"Ингулец" уверенно возглавляет турнирную таблицу. "Чернигов" с начала чемпионата обходится без ничьих, а в прошлом туре одержал третью победу, на этот раз гостевую над "Диназом". Сложно было даже вообразить, что может помешать хозяевам победить.
Смотрите прямую трансляцию матча на официальном YouTube канале ПФЛ. Игра начнется в 15.00.
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