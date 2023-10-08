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Первая лига. Ингулец не заметил Чернигов
Последняя игра тура
Фото: ФК Інгулець
Беспроигрышная клубная рекордная серия "Ингульца" в Первой лиге до этого матча продолжалась 23 игры: 17 побед и 6 ничьих. Безусловно, на противостояние с "Черниговом" подопечные Лупашко выходили с желанием продолжить эту серию.
Уже в первой половине встречи хозяева подтвердили свой статус. На 20-й минуте Виталий Кольцов шикарным ударом из-за пределов штрафной открыл счет в матче – 1:0. Для лучшего бомбардира "Ингульца" это уже седьмой гол в нынешнем сезоне. Через семь минут после мощного удара Козака мяч от стойки залетел в ворота – 2:0. Никаких претензий к Рощинскому быть не может.
Во втором тайме продолжилось избиение "северян". Удар Богунова со штрафного парировал голкипер, но первым на добивании оказался Шершень – 3:0. Через три минуты Козак метров с одиннадцати расстрелял ворота – 4:0. В конце встречи гости все же забили мяч престижа Отличился Максим Сердюк – 4:1. Однако последнее слово все же было за хозяевами. После передачи Гаджука отличился Ярослав Квасов – 5:1. На 88-й минуте свой дебютный гол за "Ингулец" забил Илья Гаджук - 6:1.
"Ингулец" - "Чернигов" 6:1
Голы: Кольцов (20), Козак (27,60), Шершень (56), Квасов (84) - Сердюк (78)
"Ингулец" (стартовый состав): Паламарчук - Мельничук, Малыш, Шершень, Сидоренко, Кольцов, Запорожец, Козыренко, Казак, Богунов, Ситало
"Чернигов" (стартовый состав): Рощинский - Шумило, Галстян, Зенченко, Романченко, Кривобороденко, Бибик, Сердюк, Посмашный, Ментей, Федосов
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