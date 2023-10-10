Первая лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Горняк-Спорт извинился за комментарии своего форварда Нижника и оштрафовал игрока
Также клуб выдал строгие предупреждение игрокам команды, которые лайкнули комментарий Нижника
instagram.com/gornyaksport
"Горняк-Спорт" отреагировал на поведение своего 19-летнего форварда Артема Нижника, который оставил комментарий "Угомонитесь, журналюги" под статьей о нарушителях комендантского часа из "Динамо" U-19 на "Трибуне".
Клуб выступил с официальным заявлением.
"Футбольный клуб "Горняк-Спорт" строго осуждает действия своего игрока Артема Нижника, который оскорбительным комментарием в сторону представителей СМИ отреагировал на сообщение о нарушении комендантского часа игроками "Динамо" U-19.
Клубом на игрока уже наложен денежный штраф.
Также мы не согласны и высказали строгое предупреждение игрокам "Горняка-Спорт", которые поставили лайки под этим сообщением – Данилу Тузенко, Владиславу Молько, Илье Юрченко, Радиону Посевкину, Данилу Векличу, Никите Жукову и Богдану Горе.
"Горняк-Спорт" приносит извинения за комментарий своего игрока в адрес представителей СМИ, которые выявили нарушение комендантского часа футболистами "Динамо" U-19, ведь граждане Украины должны соблюдать комендантский час и не нарушать его во время полномасштабного вторжения РФ в Украину", - говорится в заявлении клуба.
Стоит отметить, что комментарий Нижника лайкнули 70 пользователей. Среди них были следующие футболисты: Давид Белый ("Динамо" U-19), Николай Огарков, Евгений Янович, Александр Ющенко ("Шахтер" U-19), Даниил Тузенко, Владислав Молько, Илья Юрченко, Родион Посевкин, Даниил Веклич (все - "Горняк-Спорт"), Иван Оробец ("Подолье"), Андрей Демиденко (ЮКСА), Абдулла Абдуллаев, Денис Кондратюк, Игорь Потимков, Самуэль Обинайя, Кирилл Иванников (все - "Металлист 1925"), Диана Белякова ("Кривбасс"), Кирилл Сигеев ("Александрия"), Даниил Голуб ("Минай") и другие.
Популярное сейчас
- Украина уже во время этого окна ФИФА может получить гарантированное место в плей-офф отбора к Евро-2024. Известны условия
- Стало известно, кто исполнит гимн Украины перед матчем с Северной Македонией
- Матч Кубка Украины, сборная против северных македонцев, молодежка - в квалификации. Расписание футбола на 9 - 15 октября
- Первая лига. Металлист снова разочаровал
- Красотка дня. Фантастическая жена защитника сенсационного Полесья. ФОТО
- Виктория Бекхэм сказала, что они с Дэвидом - из рабочего класса. Услышав это, он заставил ее рассказать, что она ездила в школу на Rolls-Royce