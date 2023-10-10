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Горняк-Спорт извинился за комментарии своего форварда Нижника и оштрафовал игрока

Первая лига
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Также клуб выдал строгие предупреждение игрокам команды, которые лайкнули комментарий Нижника

Горняк-Спорт извинился за комментарии своего форварда Нижника и оштрафовал игрока

instagram.com/gornyaksport

Новина українською

"Горняк-Спорт" отреагировал на поведение своего 19-летнего форварда Артема Нижника, который оставил комментарий "Угомонитесь, журналюги" под статьей о нарушителях комендантского часа из "Динамо" U-19 на "Трибуне".

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Клуб выступил с официальным заявлением.

"Футбольный клуб "Горняк-Спорт" строго осуждает действия своего игрока Артема Нижника, который оскорбительным комментарием в сторону представителей СМИ отреагировал на сообщение о нарушении комендантского часа игроками "Динамо" U-19.

Клубом на игрока уже наложен денежный штраф.

Также мы не согласны и высказали строгое предупреждение игрокам "Горняка-Спорт", которые поставили лайки под этим сообщением – Данилу Тузенко, Владиславу Молько, Илье Юрченко, Радиону Посевкину, Данилу Векличу, Никите Жукову и Богдану Горе.

"Горняк-Спорт" приносит извинения за комментарий своего игрока в адрес представителей СМИ, которые выявили нарушение комендантского часа футболистами "Динамо" U-19, ведь граждане Украины должны соблюдать комендантский час и не нарушать его во время полномасштабного вторжения РФ в Украину", - говорится в заявлении клуба.

Стоит отметить, что комментарий Нижника лайкнули 70 пользователей. Среди них были следующие футболисты: Давид Белый ("Динамо" U-19), Николай Огарков, Евгений Янович, Александр Ющенко ("Шахтер" U-19), Даниил Тузенко, Владислав Молько, Илья Юрченко, Родион Посевкин, Даниил Веклич (все - "Горняк-Спорт"), Иван Оробец ("Подолье"), Андрей Демиденко (ЮКСА), Абдулла Абдуллаев, Денис Кондратюк, Игорь Потимков, Самуэль Обинайя, Кирилл Иванников (все - "Металлист 1925"), Диана Белякова ("Кривбасс"), Кирилл Сигеев ("Александрия"), Даниил Голуб ("Минай") и другие.

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В статье: Горняк-Спорт (Горишние Плавни) война с россией
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Источник:
Горняк-Спорт

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