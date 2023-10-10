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Игрок Горняка-Спорт поддержал нарушителей комендантского часа, пренебрежительно обратившись к журналистам

Первая лига
(1 голосов)

Его комментарий лайкнули многие футбольные люди

Игрок Горняка-Спорт поддержал нарушителей комендантского часа, пренебрежительно обратившись к журналистам

bukfc.com

Новина українською

Игроки "Динамо" U-19, которые нарушили комендантский час в Киеве в караоке-баре, получили поддержку среди футбольного мира.

И так, нападающий "Горняка-Спорт" Артем Нижник на русском языке написал в комментариях в Instagram Tribuna: "Угомонитесь, журналюги".

Правда, через некоторое время он удалил свой комментарий.

Стоит отметить, что комментарий Нижника лайкнули 70 пользователей. Среди них были следующие футболисты: Давид Белый ("Динамо" U-19), Николай Огарков, Евгений Янович, Александр Ющенко ("Шахтер" U-19), Даниил Тузенко, Владислав Молько, Илья Юрченко, Родион Посевкин, Даниил Веклич (все - "Горняк-Спорт"), Иван Оробец ("Подолье"), Андрей Демиденко (ЮКСА), Абдулла Абдуллаев, Денис Кондратюк, Игорь Потимков, Самуэль Обинайя, Кирилл Иванников (все - "Металлист 1925"), Диана Белякова ("Кривбасс"), Кирилл Сигеев ("Александрия"), Даниил Голуб ("Минай") и другие.

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В статье: Горняк-Спорт (Горишние Плавни) Динамо U19 (Киев)
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Источник:
Tribuna.com

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