Встреча за топ-3 в Волочиске, шанс реваншироваться для Металлурга. Что смотреть в пятницу в Первой лиге

Завтра сыграют три матча двенадцатого тура в Первой лиге. Вашему вниманию анонс противостояний.

Группа А

"Агробизнес" - "Эпицентр"

13.10.2023. 14:30. "Юность". г. Волочиск

Встреча третьей и четвертой команды группы, имеющих одинаковое количество очков. Соперники в прошлом туре победили, поэтому в хорошем настроении подходят к очному противостоянию. Отметим комбинационную игру подопечных Нагорняка, уверенно обыгравших "Хуст". "Эпицентр" – лучшая команда по передачам (всего 583, из них 508 – точные). Подопечные Чижевского два тура подряд побеждают. Такие результаты позволили команде подняться в топ-3. Учитывая кадровый потенциал, это очень неожиданный результат. Ожидаем бескомпромиссный футбол, в котором больше шансов на победу у гостей.

Группа Б

"Горняк-Спорт" - "Металлург"

13.10.2023. 12:30. "Юность". г. Горишние Плавни

Завершилась проигрышная клубная антирекордная серия "Горняка-Спорта", продолжавшаяся в Первой лиге 7 игр. Подопечные Куценко в противостоянии с "Мариуполем" проявили характер и смогли победить, хотя уступали 0:2. Такие победы, безусловно, должны положительно повлиять на команду, которой далеко не все дается в этом сезоне. Запорожцы одержали достаточно знаковую для себя победу над второй командой группы "Викторией". Голевая клубная рекордная серия "Металлурга" в Первой лиге длится 8 игр – 16 голов. Стоит отметить новичка команды Руслана Буряка, забивающего во втором матче подряд. Возможно, именно Буряк станет достойной заменой Сидорову. В матче первого круга победил "Горняк-Спорт", но есть все шансы, что подопечные Никитина смогут взять реванш.

"Виктория" - "Кремень"

13.10.2023. 13:30. "Юбилейный". г. Сумы

Встреча второй и последней команды группы. Подопечные Бессмертного за два матча набрали всего одно очко. В противостоянии с "Металлургом" футболисты "Виктории" сыграли слишком пассивно, но это и не удивительно, ведь большую часть игрового времени пришлось играть в меньшинстве. У "Кремня" ситуация вообще плачевная. В прошлом туре кременчугский коллектив впервые за пять игр набрал очки, но вряд ли ничья с "Диназом" радует болельщиков команды, которая идет последней. Игорь Климовский пытается поставить своим подопечным комбинационный футбол, но результата это пока не приносит. Против организованной и опытной "Виктории" гостям будет достаточно сложно.